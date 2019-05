蘑菇擁神奇功效？新加坡研究：每周食兩次可降低認知障礙風險！

蘑菇在餐飲料理中可說是相當重要的角色,除了好吃之外更富含營養價值!近期新加坡國立大學的研究結果顯示,每周吃兩次以上的蘑菇還可以防止60歲以後的記憶和語言問題。 文:鍾雨璉/食力

研究顯示每周吃2次以上的蘑菇 可降低認知障礙風險

新加坡國立大學從2011年到2017年,對633名年齡超過60歲的中國人進行飲食和生活方式的長期追蹤研究,在這項為期6年的研究中,研究人員發現吃蘑菇能降低輕度認知障礙的風險,每周吃蘑菇數量少於1次的人發生認知障礙的比例是19%,但每周吃2次以上蘑菇的人,約只有9%的人發生,研究顯示吃蘑菇發生認知障礙的比例確實是比較低的,新加坡國立大學也將結果發表在《阿茲海默症雜誌》(Journal of Alzheimer's Disease)。

輕度認知障礙(Mild cognitive impairment, MCI)會讓人健忘、影響記憶,而且可能會出現語言、注意力等問題,這些症狀都是老年人常有的,但又沒有嚴重到失智(俗稱老年癡呆)的地步。在實驗中,每周吃超過兩份或超過300克蘑菇的受試者在智力測試中表現較沒吃蘑菇的受試者還要好。

不要只攝取單一食物 多吃蔬果多運動才是王道

雖然研究結果顯示蘑菇的確降低了發生認知障礙的比例,但研究人員也坦言,這項研究是依照受試者自己報告蘑菇的食用量,若本身有其他飲食習慣等因素也可能會影響研究結果。

對於如何降低認知障礙的比例,英國阿茲海默症協會的負責人James Pickett博士表示,「造成失智症的因素有許多,如果改變生活方式以及飲食,據估計可以防止3分之一的病例。」Pickett建議民眾除了吃蘑菇應該還是要多吃富含水果、蔬菜,同時也進一步說明,最好是少吃鹽和糖、多運動、不過量喝酒也不要抽煙。

綜合以上研究,民眾應該根據綜合多項研究的一致性來做飲食參考,切勿因任何一個單獨的研究結果而忘乎所以。

