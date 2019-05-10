蘑菇擁神奇功效？新加坡研究：每周食兩次可降低認知障礙風險！

蘑菇在餐飲料理中可說是相當重要的角色，除了好吃之外更富含營養價值！近期新加坡國立大學的研究結果顯示，每周吃兩次以上的蘑菇還可以防止60歲以後的記憶和語言問題。 文：鍾雨璉／食力

研究顯示每周吃2次以上的蘑菇 可降低認知障礙風險

新加坡國立大學從2011年到2017年，對633名年齡超過60歲的中國人進行飲食和生活方式的長期追蹤研究，在這項為期6年的研究中，研究人員發現吃蘑菇能降低輕度認知障礙的風險，每周吃蘑菇數量少於1次的人發生認知障礙的比例是19%，但每周吃2次以上蘑菇的人，約只有9%的人發生，研究顯示吃蘑菇發生認知障礙的比例確實是比較低的，新加坡國立大學也將結果發表在《阿茲海默症雜誌》（Journal of Alzheimer's Disease）。

輕度認知障礙（Mild cognitive impairment， MCI）會讓人健忘、影響記憶，而且可能會出現語言、注意力等問題，這些症狀都是老年人常有的，但又沒有嚴重到失智（俗稱老年癡呆）的地步。在實驗中，每周吃超過兩份或超過300克蘑菇的受試者在智力測試中表現較沒吃蘑菇的受試者還要好。

在實驗中，每周吃超過兩份或超過300克蘑菇的受試者在智力測試中表現較沒吃蘑菇的受試者還要好。（Gettyimages）

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雖然研究結果顯示蘑菇的確降低了發生認知障礙的比例，但研究人員也坦言，這項研究是依照受試者自己報告蘑菇的食用量，若本身有其他飲食習慣等因素也可能會影響研究結果。

對於如何降低認知障礙的比例，英國阿茲海默症協會的負責人James Pickett博士表示，「造成失智症的因素有許多，如果改變生活方式以及飲食，據估計可以防止3分之一的病例。」Pickett建議民眾除了吃蘑菇應該還是要多吃富含水果、蔬菜，同時也進一步說明，最好是少吃鹽和糖、多運動、不過量喝酒也不要抽煙。

綜合以上研究，民眾應該根據綜合多項研究的一致性來做飲食參考，切勿因任何一個單獨的研究結果而忘乎所以。

參考資料

How the lowly mushroom is becoming a nutritional star

Mushrooms may 'reduce the risk of mild brain decline'

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：新加坡最新研究：每週食用兩次蘑菇，可保持大腦年輕！】