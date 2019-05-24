【外國餐桌禮儀】喺日本唔可以夾餸畀人？7個吃貨必睇用餐細節！

出國旅遊吃貨行程不能少，但各國餐桌禮儀大家知了解嗎？像在台灣「不能把筷子插在飯上」或是「長輩開動才能開動」等，在外國也有許多你不可不知，卻又常常被忽略的餐桌禮儀，現在就為大家介紹幾點，讓你出國玩不被當成「奧客（難頂客人）」，開心吃遍大街小巷！

1. 日本：不要夾菜給別人

在台灣，尤其是跟長輩吃飯，夾菜到別人碗裏，往往被視為一種熱情的舉動，但在日本萬萬不可以！用筷子夾菜到別人碗裏，被日本人視為像是火葬後撿骨的動作，是一個非常不吉利的舉動喔。此外常去日本旅遊的朋友應該都不陌生，日本人在開動前總是會說：我開動了「いただきます（itadakimasu）」，吃完飯也會說：多謝款待「ごちそうさま（gochisosama）」，這些都是因為日本人對食物保有「感謝」的觀念。

用筷子夾菜到別人碗裏，被日本人視為像是火葬後撿骨的動作，是一個非常不吉利的舉動喔。（Gettyimages／視覺中國）

2. 韓國：接酒時要用雙手

韓國的喝酒文化眾所皆知，但有些禮儀可是千萬不能忽視的。在韓國是不能幫自己倒酒的，這樣會被視為是一種自大無理的行為，所以在韓劇裏可以看到他們總是幫對方倒酒，但當別人幫你倒酒時，記得一定要用「兩隻手」拿起杯子接酒，在跟長輩喝酒的時候，也要記得側身喝。通常只要你杯子空了，就會有人要幫你倒酒，但如果真的不能喝了，又怕拒絕會沒禮貌，就別急著把酒喝光，在杯子裏留一點酒就行啦！

3. 泰國：空叉子別放嘴裏

什麼？叉子不能放進嘴裏要怎麼吃東西呢？在泰國吃飯主要都會像我們吃合菜那樣，把食物放在桌子的中央，大家圍著桌子分批取菜，而在泰國叉子是用來取菜的，要食用時，要用叉子把食物插在湯匙上，再放進嘴巴，如果把取菜的叉子放進嘴裏，可是非常不衛生的行為。此外，在喝茶或喝咖啡時，杯子裏的小湯匙是用來攪拌，在攪拌完之後記得把小湯匙拿出杯子，再飲用，千萬別插著湯匙喝，或是用湯匙喝茶、喝咖啡喔！

而在泰國叉子是用來取菜的，要食用時，要用叉子把食物插在湯匙上，再放進嘴巴。（圖片來源：Amazing Thailand Facebook官方專頁圖片）

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想要入境隨俗，當個有禮貌的觀光客，必定要先了解當地的風俗民情和文化禮節，以上為大家整理的各國餐桌禮儀，只要在出發前多注意，就能做個有禮貌的吃貨啦～

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於【出國旅遊吃飯要注意！7個國外餐桌禮儀冷知識，在外吃飯不失禮】