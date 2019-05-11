【健康飲食】和歌山名物愈甜愈有益　助降血糖保護心臟預防糖尿病

你有心悸、氣喘、高血壓問題嗎？你有沒有留意自己的血糖水平？ 血糖長期過高會導致心血管病變，影響心臟，引發心血管疾病及患上二型糖尿病的風險。 原來有一種營養素有效預防高血糖，而且獲取這種營養素並不困難，甚至可以邊攝取邊享受美食。

食物的顏色與健康有密切的關係，紅色水果有助修肚腩，【減肥】6大水果助降脂修腹 紅色水果最有利減肚腩！黑色食物的花青素含量高，延緩衰老【黑色食物】防感冒抗衰老 冬季養生補腎吃「三黑」。至於改善血糖指數，日本醫學節目提及，發現有種顏色的食物特別對此有幫助，而當中有一種美味的水果最能改善高血糖，使血糖維持正常水平。

不同類型的植化素（花青素、類胡蘿蔔素、葉黃素）使食物呈現各樣顏色，而食物的顏色與健康有密切的關係。（viu TV《恐怖醫學》電視截圖）

Viu TV外購日本電視節目《恐怖醫學》，討論延遲血管老化有助長壽的話題，某種顏色的食物幫助預防高血糖。節目是次邀請了9位年齡介乎40-60歲的測試者，測試他們五天內的日常飲食並將其分類成6大顏色類別，白、啡、紅、黃、綠、藍，觀察那種顏色的食物有助保持正常血糖水平，從而延緩血管老化，例如血管變窄，血流不暢等問題。



按下圖有測試過程，也可對比一下自己的飲食習慣跟受試者相似嗎？

+ 9 + 8 + 7

據節目中引述，按近年研究顯示血糖水平高的人，他們的細胞有發炎問題，由此令抑制血糖指數的賀爾蒙，即胰島素作用轉差，引致無法降低血糖，血糖長期過高會導致血管病變。測試中究竟哪種顏色的食物有預防高血糖的效果？另外，更值得留意是這種顏色的食物，當中有一項營養素叫Beta隱黃質，它可能一直被外界忽視，卻是有效預防高血糖的重要成員，藉此有助減低患心血管疾病及二型糖尿病的風險。在某一種水果中，Beta隱黃質更是非常豐富！這水果愈甜，愈發現蘊含更多的Beta隱黃質。

最有效控制血糖水平，保持在100以內的3位受試者，他們的飲食有何共同顏色令他們有效預防高血糖？（viu TV《恐佈醫學》電視截圖）

點擊下圖發掘更多哪類顏色的食物預防高血糖，哪款水果是預防高血糖的好幫手？

+ 16 + 15 + 14

蜜柑也是溫州地區的特產，據中醫角度它可以清熱、解毒利尿、化痰止咳。但多吃蜜柑容易「上火」，老人也不宜多吃。



參考資料：養生食療網／衛生署-成年糖尿病及高血壓患者之基層醫療護理