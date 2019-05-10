【飲食熱話】爆汁「Wasabi籽」山葵老店新推　網友16大創意食法！

山葵，大家都會稱為Wasabi，在日本的刺身、壽司料理中經常出現的食品。對於Wasabi的型態，定必想起綠色的膏狀。其實Wasabi都可以以液體狀態示人，而且樣子還非常可愛，剛推出便引來日本網友爭相購買，嘗試各種食法。

Wasabi 籽是由創業140年專門製造販賣山葵加工品的田丸屋製造。由於Wasabi 籽是打破大家過去對芥末的認知，所以一出即引發網上瘋傳及搜購，日本網友們亦表示想試。

Wasabi 籽一出即引發網友搜購。（photoしば）

Wasabi籽（わさビーズ，或稱Wasabi珠珠），是靜岡產的山葵包進海藻製成的果凍狀皮膜，無論外觀和口感都非常接近三文魚籽。雖然樣子可愛，但是咬下還是帶有Wasabi特有的嗆辣感。田丸屋指3顆的嗆辣感是等同平常加在壽司上的感覺。而且還強調Wasabi籽的綠色是全天然，沒有使用任何色素。

Wasabi籽小小的一粒但亦非常嗆辣。（photoしば）

一眾網友發揮創意將小小的Wasabi 籽放在不同的食物作配搭。

按圖看日本網友創意食法：

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健康小貼士：

山葵的獨特味道是由異硫氰酸鹽而來，異硫氰酸鹽可以中和口腔酸性，防止蛀牙菌繁衍，對於預防癌症、血液凝塊、治療氣喘也有幫助｡

Wasabi籽暫時只有樂天網站和位於靜岡縣的田丸屋直賣店限量發售，一瓶售價¥550（約$40）。不過網上商店只限國內運送，所以日本以外的地方暫時也不能一嘗Wasabi籽的味道。

在日本Wasabi籽一瓶難求。（rakuten.co.jp）