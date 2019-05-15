【健康飲食】連蕃茄炒蛋也不健康？　小心避開無處不在的糖分！

「糖」是無處不在，無論在我們日常的飲食，或是抽的香煙，都有糖的成分。而因為糖分可以讓人體產生一種滿足感和消除疲勞感，令人不知不覺間就依賴了它。所以我們應該從最基本的生活習慣開始入手，培養「少糖戒糖」的習慣。

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「糖」不單指的是一顆顆的糖果，它而是一種成分，一種在日常生活中很少直接看到的東西，但基本上，我們吃的所有東西都含有這個成分，所以可以說是無處不在。糖對人體的損害，大多數人第一時間都只是想到會致肥而已，覺得並沒什麼太大的問題。但這些看似普通的糖，其實危險性是被我們低估了。

為什麼我們都喜歡吃糖？是因為糖這種東西很難抗拒嗎？簡單來說，當進食甜點時，糖會對我們的人體釋放出一種信號，大腦會錯誤地認為是有能量供應，從而釋放出多巴胺，讓我們產生滿足的感覺。長期下來，大腦可能會變得依賴這種感覺，從而導致上癮。

進食甜點會令大腦釋放出多巴胺。（Gettyimages／視覺中國）

在我們日常生活吃的菜式中，處處都充滿着糖，例如番茄炒蛋、生炒排骨、咕嚕肉等，這些酸酸甜甜的菜都有放糖進去烹煮。除了這些外，還有很多咸的菜式都會放大概一湯匙的糖去烹飪，原因很簡單，因為這樣可以令味道的層次更加豐富。

蕃茄炒蛋等日常菜式都是充滿着糖。（資料圖片）

我們的身體不能立刻消化所有吸進體內的糖，所以吃得太多帶有糖分的東西的話，多餘的糖便會轉變為脂肪，引起肥胖或其他疾病。根據2017年的「世界糖尿病地圖」指出，香港每一千人之中，便有64％人是糖尿病的潛在患者。糖尿病是現今社會的一大都市病，而糖尿病患者的年齡也一直往前推進，出現了年輕化的趨勢。現在市面上紛紛推出了五花八門的手搖飲品，年青人不惜花半個甚至一個小時去排隊購買一杯網紅推介的手搖飲品。這些手搖飲品如此受歡迎，原因可能是因為擁有糖這種成分，用低的成本，就能讓喝的人產生一種滿足感，和消除疲勞感。

手搖飲品因為有糖而變得受歡迎。（資料圖片）

人人皆知吸煙有害健康，但是你知道連香煙裏也有「糖」這種成分嗎？當點燃煙草時，裏面的澱粉質是會轉化成糖分。有研究發現，吸煙與糖尿病有着直接的關係，如果人每天吸20支或20支以上的話，他患上糖尿病的機率，是非吸煙者的2.1倍。

香煙裏的澱粉質會因為燃燒而轉化成糖分。（Gettyimages／視覺中國）

那糖是否真的如此恐怖，連碰也不能碰？上文也有說過，糖是能夠令人體產生一種滿足感和能夠消除疲勞感。大家有否看過通常一些足球運動員會在比賽罰球或是有空檔的時候，就拿起一支運動飲料往嘴裏吸，然後漱一下口後，再把水吐出來。為何他們會有這種行為呢？其中有幾種解釋，一種是在比賽途中，運動員往往會流失大量水分，所以馬上想喝水舒緩，但如果喝一肚子水便會對接下來的踢球表現有所影響，所以他們這樣做只是為了濕潤口腔，漱漱口而已。而第二種講法看似比較可信，就是他們漱口的水其實是含有葡萄糖的運動飲料，根據研究顯示，當把這些含有葡萄糖的飲料含在嘴裏時，舌頭會受到感知，然後向大腦發出一種信號，令我們的大腦誤以為有食物進來，從而令身體的能量得到補充，以減少運動員的疲勞感。

含有葡萄糖的飲料可以為運動員補充能量。（Gettyimages／視覺中國）

所以這種常見和低成本的糖，是一種容易令我們大腦產生出愉悅感的東西。世界衛生組織建議一個成人和小童每天的糖分攝取量是不能多於25克至50克。可是單單一杯牛奶就已經有大概12克糖，更不要再說日常的飲食等等。如果不想吃糖過量，就必須要認真為自己的健康把關，少吃少喝一些高糖分的東西是最基本，如果要更講究一點的話，可以嘗試親自煮飯，所有的配料都控制好，避免加糖和少吃一些經醃製的加工食物。假如真的很想吃甜點，可以選擇吃水果，水果裏面的果糖相對來說是比較健康。「少糖戒糖」的習慣是需要慢慢培養出來，現在就從我們最基本的生活習慣開始入手，令身體變得更健康吧。

親自煮飯和用水果代替甜點可以有助我們攝取較少糖分。（Gettyimages／視覺中國）

內容提供：提子

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「被忽視的健康殺手，怎去避免那無處不在的糖？」​】

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