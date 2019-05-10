【SOGO Thankful Week 2019】崇光掃貨精選　必掃水果海鮮廚具...

SOGO Thankful Week祟光感謝周年慶，是每年5月的大日子，減價還未開始，掃貨攻略已經陸續出籠。不過，官網精選推介以外，其實還有很多漏網之魚。減價首日，銅鑼灣店的地庫超市，大批男男女女一車一車的掃貨，眼看最受歡迎的是士多啤梨、燒賣、油和米......廚具最抵，是Fissler的迷你廚具三件裝原價$1,680，現售$398！ 攝影：鄒家鳳

崇光感謝周年慶，來掃貨前，大家都必定溫好功課，看大家不加思索便把貨物「搬」進車仔內便清楚。除了大部分貨品有特價外，還有每日精選優惠和全場９折（除折實價外），難怪大家都買得興奮。這天的每日精選貨品是JA新潟產無洗米、意大利」萄籽油、長柄士多啤梨......最多人買，連鯊魚燒賣家庭裝都一袋袋掃走！

按圖看清崇光超市精選優惠貨品：

日本宮城繇、神奈川縣的水果也做推廣價。

+ 55 + 54 + 53

位於10樓的廚具家電部，是另一個熱鬧的掃貨區，各品牌都有特價優惠，最受女士歡迎的繽紛色彩Le Crueset鑄鐵鍋，除了優惠套裝，買2件可獲7折優惠，3件65折，4件6折。而孖人牌的指定品牌也推出買一送一，但最令人心動的是德國Fissler迷你廚具三件套裝原價$1,680，現售$398。

按圖看其他優惠廚具精選：

德國Fissler 迷你廚具三件套裝$398(原價$1,680)

+ 23 + 22 + 21

SOGO Thankful Week感謝周年慶

銅鑼灣店：銅鑼灣軒尼詩道555號

5月10-12日：10:00am - 12:00mn

5月13-26日：10:00am - 11:00pm

尖沙咀店：尖沙咀彌敦道20號

5月10-12日：10:00am - 11:30pm

5月13-26日：10:00am - 11:00pm