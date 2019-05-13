【味噌湯烏冬食譜】一個人粉麵簡單方便　日式素高湯四材料提鮮

一個人吃甚麼好？煮麵、煮烏冬最好，貪它們快捷方便。 沒有肉，沒有柴魚乾的素湯底，以四種材料烹調已經夠晒味！ 攝錄、攝影：陳詩敏、詹郭敏、尹嘉蔚 剪接：陳詩敏

吃粉麵的湯底重要，總不能白開水加鹽就算。不同類型的麵配襯不同湯底，譬如我們吃牛肉麵，就用牛骨、牛展和紅蘿蔔熬煮湯底；雲吞麵會用大地魚和上湯等煮湯；日式拉麵及烏冬麵，用上日式高湯加醬油或味噌，做成各具風味的湯底。以上提及的高湯，我覺得是湯底的靈魂，它給整個湯頭一個底味及鮮味，再在其上加入各種風味。

味噌湯烏冬是一人前快速便餐，煮定一些日式高湯放入雪櫃冷藏備用，煮麵、煮飯方便就手。

日式高湯多用海帶（昆布）和柴魚片炮製，味道很輕但很香。炮製好一大鍋日式高湯後，可變奏關東煮及味噌湯等。不過，素食者不會用柴魚片煮湯，這裏我改用白蘿蔔及冬菇代替柴魚片。因為白蘿蔔有甜味，冬菇有鮮味，配合有提鮮作用的海帶煮湯，加少許香菇粉已經非常入味了。

湯底用了日式素高湯，加白味噌煮開，另外想加關東煮的風味，於是加入了醬油、 糖、清酒及味醂。

食譜 日式素高湯（份量約2升） 材料 海帶（昆布）20克、水2升、白蘿蔔140克、冬菇2隻、香菇粉1/4茶匙 做法 1.將海帶抹乾淨，放入冷水浸泡30分鐘。 2.加水入湯鍋，開細火煮海帶10分鐘，水開始滾前熄火，取走海帶。 3.加入白蘿蔔、冬菇、香菇粉，用中火滾起完成。

味噌湯烏冬食譜

乾燥海帶的表層有白色粉末，千萬不要抹走，那是甘露醇，正是提起海帶甜及鮮的物質。海帶不能煮太久也不用大火，久煮會令海帶的黏液流出，取其鮮味到湯裡就可以。海帶易熟，測試時用手指甲刺入海帶，能刺穿代表海帶煮好了。

海帶表層的白色粉末，千萬不要抹走，那是甘露醇，是海帶的精華所在。（VCG）

健康小貼士：

海帶的甘露醇具有降血壓、利尿和消腫的效用。 味噌的原料，例如大豆在發酵過程中，會產生抗氧化物及益生菌，但味噌鹽分高，不宜每天過量進食。 白蘿蔔含有豐富的維他命C與微量的鋅，加強人體免疫力，膳食纖維亦有助腸胃消化。

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