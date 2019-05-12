【食物營養】番薯抗氧燒脂等6大好處　絕非澱粉炸彈！（附食譜）

不知道大家對番薯的印象是甚麼，小時候常聽說吃得番薯多會放屁，長大後又聽人家講番薯是「澱粉炸彈」，很易肥。不過綜合美國營養師Cynthia Sass及其他健康網站、書籍的建議，番薯原來十分有益，以下羅列了番薯的6大好處，食用心得，並附上幾個番薯食譜！

吃番薯有甚麼好處？

（1）含多種營養素

一杯焗番薯的維他命C含量已相當於人體每日所需攝取量的一半，更是每日建議攝取維他命A的4倍！這兩種營養素對增強免疫力都有莫大裨益，當中維他命A對維持皮膚、視力和內臟健康擔當重要角色，尤其在流感高峰期更需要它。此外，番薯亦含有每日人體所需的1/3錳，這種礦物質有助人體生產骨膠原，讓骨骼及皮膚保持在良好狀態。

其餘5大好處見下圖：

如何挑選好的番薯？

根據《史上最完整1000種全食物營養大圖鑑》資料，想挑選到好的番薯，要注意以下幾點：

（1）顏色要均勻、外型夠大，形狀愈規則愈好。

（2）如果番薯外皮有小黑洞，建議不要挑選。

（3）若番薯鬚根太多即表示不夠新鮮。

（4）番薯和薯仔不同，前者若發芽代表有毒，不宜食用；後者發芽亦不代表有毒，相反甜度更會提升。

這樣的番薯外皮光滑，形狀規則，買番薯挑選像這類的就最好。（GettyImages）

有沒有哪類人不宜吃番薯？

番薯有不少好處，但亦不宜多吃，因為生的番薯含有一種腸胃消化酵素抑制劑，吃完或會打嗝、腹脹，縱然煮熟了番薯能解決這個問題，不過當一個人本身腸胃不太好或消化能力欠佳的話，吃得太多抗性澱粉反而容易胃氣脹。

消化力較弱的話，吃番薯或引致腹脹或胃氣脹等。（VCG）

番薯適宜如何煮食？

一般建議蒸或焗的方式，以100℃蒸番薯恰到好處，能保留番薯內的抗氧化類黃酮。至於焗番薯能使其蛋白質及醣類產生「梅納反應」，營養師黃楀軒曾解釋過：「梅納反應，是一種『還原糖與胺基酸』在高溫下發生的化學反應（還原糖是指在鹼性溶液中可產生醛基和羰基的糖，如：單醣、乳糖、麥芽糖，澱粉、精製糖皆含有這樣的還原糖。），隨著時間，食物從頭到腳換上金黃色的外衣，著裝完成，成為桌上的美食。」

【煮食科學】油炸食物特別香口惹味！全因油炸澱粉三種化學反應

（Instagram：jessica_gavin）

以下就提供幾個番薯及紫薯的食譜供大家參考：

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