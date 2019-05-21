【飲食名家】于逸堯教你美食文化底蘊　粵菜鷓鴣粥不是粥？

香港向來享有美食天堂的美譽，坊間各類古今中外美食菜式應有盡有，多少遊客慕名而來就是為了一嚐究竟。美食到底滿足了不少「食貨」的口腹之慾，但是食客除了會吃，對於飲食本身的文化了解又有多少呢？

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繼《不學無食》後，飲食作家兼音樂人于逸堯今次全新出版了《不學無食2》，內容依然圍繞「食」，從食物的材料、烹調方法和歷史文化角度出發，淺談食物背後的精神和文明底蘊，破除大眾對食物本身標籤式的印象，務求食客吃得美味之餘，更要吃出趣味，吃得明白。用于先生的話說：「人生，其實就是一道又一道菜，每一盆都有它自己的底細和造化。」想了解各國菜式的底細，閱讀此書最好不過了。

新書為散文體書寫，少了食評家那種評頭論足的筆觸，多了一份作者的真知灼見。全書共分5大範疇，包括粵菜、中國各地菜色、日本料理、歐美各國飲食、世界烘焙文化。介紹近70種食物，並探討其背後的文化特色。其實每一個國家或地區都具有不同的飲食文化特色，有他們具代表性的食物名堂。如上海菜濃油赤醬的紅燒肉、四川菜的甜燒白和鹹燒白，日本菜的壽司魚生料理等等特色都熟為人知。要熟透每樣菜色背後的文化底蘊，需要長年累月的親身品嘗和探詢領略。

（《不學無食2》封面）

粵菜有一道古老的名菜叫「鷓鴣粥」，雖名為粥，但並不是用米煮成的稀飯。此菜聽似簡單，材料也不多，只需鷓鴣、木薯和蛋清，但製作功夫卻很瑣碎、工時漫長、講究細膩。此菜的概念是先把鷓鴣取肉挑筋，剁成肉糜後再作成羮糊。肉糜要加入少許蛋清，令質地柔滑。鷓鴣的骨架可以和其他食材熬煮成湯，木薯蒸熟後攪成泥加入湯中，令湯變稠成粥狀。當湯和肉糜煮開，一份鷓鴣粥便大功告成。探詢之下，原來一道簡單的食物，背後都需要極多的心血，下次「食貨」開餐之前記得不要不分青紅皂白，狼吞虎嚥了，慢慢品嘗啊！

鷓鴣粥是以鷓鴣肉、木薯和蛋清煮成的湯羹，有化痰止咳、健胃補虛之功效。（三聯出版）

書中提到的粵菜還有「九大簋」。對於這道名菜，多數港人第一時間可能會想到圍村，想到好吃。作為傳統節慶筵席的菜式，「九大簋」食材豐富，包括有小盆菜、陳皮鴨湯、黃酒雞、梅子鴨、炸生蠔、炆腩肉、魚肉丸、菠蘿紫薑及雞汁燴花菇。但一談到「九大簋」的歷史根源，大名從何而來等問題，相信又回答不上。其實「九大簋」歷史源遠流長，舊時代的人因為很少機會可以大魚大肉，故此以「九大簋」戲謔盛況空前。而「簋」字亦非現代漢語的常用詞彙。因為「簋」粵音讀作「軌」，原是古人（天子貴族）在祭祀時用來盛食的大型容器。以簋當作盆碗，是呼應了古人在文明的進程中，賦予食物一種超越填飽肚子的寓意。以簋上菜，更是人望高處的期盼和表示。如果把美食當作滿足生理上的需要，那未免太過糟蹋食物本身隱含的意義了。

九大簋之一的濃花燴花菇。（三聯出版）

食客若想吃盡世間美味，吃出食物的深層次底蘊，閱讀此書是一個不錯的起始點了。

內容提供：蝦你先生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《不學無食2》于逸堯教你食出世間美食文化底蘊」​】

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