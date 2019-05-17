【薯仔食譜】快手營養小炒肉碎炒薯條　抗衰老增強體質及記憶力

薯仔是一個可塑性非常高的食材，而且薯仔菜式令人百吃不厭。今次選用了普遍家庭都會有的豆瓣醬作醬汁，製作一碟佐飯一流的家常小菜——肉碎炒薯條。 攝影、攝錄：李偉軒、林宛津 剪接：潘諾兒

記者是一名「薯仔迷」，基本上任何薯仔菜式都非常喜愛。有時候在家中想滿足一下口腹之慾便會快手炒一碟薯仔，單吃已經能帶來強勁的飽腹感。這款家常菜是新手都不會失敗的菜式，只需要烹飪者的耐性。因為令薯仔較腍身是需要每次慢慢加水，再用蒸焗方法令薯仔變腍身。建議每次加水時，可加一圈的水，令水可以分佈平均和不會加入過多的水而影響味道和口感。

肉碎炒薯條食譜

健康小貼士：

雖然薯仔澱粉質高，但同樣有豐富的纖維素和維他命B雜、氨基酸和蛋白質等，適量進食不但不會致肥，還可養顏美肌。不過要注意由於薯仔非常吸油吸醬，高油脂的烹調方法令薯仔額外吸收了大量脂肪，所以烹飪時控制油份要得宜。

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