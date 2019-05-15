【恐怖食物】嚇破膽7料理　越南女吞剝田雞拍ASMR嚇呆觀眾(慎入)

田雞、蛇皮、蚯蚓等驚心動魄的「瘋味」，你膽敢挑戰嗎？ 越南女Youtuber拍片示範吃熟田雞肉，本來熟田雞肉沒有什麼特別，不過因剪接關係，令人誤以為她生吃田雞，不過眼見一隻隻，四肢完整，有頭有眼的田雞在螢光幕上呈現，此女孩吃得津津有味，令人不寒而慄。

此名越南女Youtuber 的 Youtube Channel「Chen ASMR」現時約有萬七名訂閱者，刻意近鏡自拍，放大咀嚼聲音，接二連三親噬狀似異形的生物，包括椰子蟲、蛇、田雞、蜜蜂、烏龜及八爪魚等。至於「ASMR」（Autonomous sensory meridian response）意思是自主感覺經絡反應，由專注的聽覺或視覺刺激觸發快感，從頭皮、頸至四肢，使觀賞者的身體產生搔癢及雞皮疙瘩的感覺而獲得輕快感。簡言之，「ASMR」是刻意挑戰觀眾的感官極限。

昆蟲、田雞及蛇等菜式，世界各地各有其風土習俗進食，不過她刻意放大吃完整動物的鏡頭，影片引來觀眾驚訝並留言形容她的行徑「crazy」。（圖片： Chén ASMR影片截圖）（圖片： Chén ASMR影片截圖）

（警告慎入）以下照片或會引起不安，看世界各地的「瘋味」菜 及 越南女Youtuber 「Chén」 的ASMR自拍截圖：

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2014年，據寧波晚報在街市外流動攤販處購買10隻田雞，交由寧波市疾病預防控制中心寄生蟲病與地方病防治所檢驗室解剖，抽檢的10隻田雞中有2隻有裂頭蚴，發現一隻重約40克田雞的兩條大腿內有好幾處「白斑」。所長張劼楠用鑷子挑開田雞髀肉，這些「白斑」蠕動起來成「白點」，拉出來是一條條「白線」，總數有23條，都是裂頭蚴寄生蟲。除了在大腿，有5條潛伏在背部肌肉位置，最長的一條長達18厘米。

田雞體內的寄生蟲名為「裂頭蚴」，一般爆炒不足以殺死，如果誤食，一般可在人體存活12年，也可通過血液循環進入大腦內生存及生長。（網上圖片）

其實田雞火鍋、爆炒田雞或蛇羹蛇皮等都屬「高危菜式」。田雞為例，即使是煮熟的田雞亦不足以將寄生蟲殺死，據2017年廣東廣播電視台珠江頻道電視新聞報道，一名女市民唐小姐報料她劏田雞時，在田雞腿裡發現數十條名為「裂頭蚴」的寄生蟲，人體誤食後，一般可在人體存活12年，也可通過血液循環進入大腦內生存及生長，每年約有五萬人因這種腦疾病而死亡。據所長張劼楠解釋，裂頭蚴的生命力強，一般爆炒不足以殺死，在滾水烚煮5分鐘以上才可殺死，有些寄生蟲更是耐高溫的，即便高溫烹調仍未足以殺使寄生蟲致命。人們如果誤吃，臨床上最常見為眼瞼紅腫，裂頭蚴有時會入侵眼球，導致白內障，最嚴重是腦裂頭蚴病，有機會引致癱瘓。如果大量食用田雞，實對身體健康埋下隱憂。

2012年據新華網，重慶一名女子劉芳，自稱有一段時間經常和朋友吃田雞火鍋，被懷疑因此感染裂頭蚴，她大腦左側額葉受感染，手術時醫生從她腦裡取出長約10厘米的裂頭蚴。醫生說裂頭蚴一般寄居在蛙類和蛇類的體內，據了解裂頭蚴的蟲卵先在腸壁上吸咐，再孵化成幼蟲，然後通過血液循環進入大腦中發育。

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資料參考：寧波晚報／廣東廣播電視台珠江頻道電視新聞／新華網