【認知障礙】唔食肉竟然係老年痴呆元兇？補腦食物仲有呢幾樣！

近年來素食風潮愈來愈盛行,有些人認為吃素可以健康養生,但事實真是如此嗎?2019年3月登載在《阿茲海默症期刊(Journal of Alzheimer's Disease)》中,由法國國家健康與醫學研究院等多處機構所進行的研究反而提出,肉類攝取不足可能提高罹患失智症的風險! 文:鍾雨璉/食力

每周食用肉類1次以下 罹患失智症風險較高

此研究針對3個不同城市共5,934名65歲以上男女進行飲食習慣相關的問卷調查,持續平均追蹤約9.8年,為了提高準確度,研究也將開始追縱後4年內罹患失智症的案例除去,結果發現有662例罹患失智症,其中466例為阿茲海默症。

研究小組也針對追蹤結果分析了飲食與失智症發病的風險關係,發現每周食用肉類1次以下的人,比起每周攝取4次以上的族群,失智症風險提高了58%,而其中罹患阿茲海默症的風險更是提高了67%。

研究小組也針對追蹤結果分析了飲食與失智症發病的風險關係,發現每周食用肉類1次以下的人,比起每周攝取4次以上的族群,失智症風險提高了58%,而其中罹患阿茲海默症的風險更是提高了67%。(Gettyimages/視覺中國)

維生素B12過低可能讓認知功能降低

研究小組推測,肉類攝取不足可能導致失智風險的原因,可能和「維生素B12」攝取不足有關。

除了肉類之外,還有哪些食物對大腦的發展都同樣重要?(按下圖看答案)

+ 3 + 2

十字花科植物如椰菜花有助於提高記憶力

此外,法國這項研究也指出,食用肉類次數少會比食用次數多的人更有罹患失智症的風險,不過美國梅奧診所醫學中心(Mayo Clinic)也提出,日常飲食也要食用足夠的蔬菜,尤其是十字花科的植物,包括花椰菜、捲心菜和深色綠葉蔬菜,都有助於提高記憶力,另外像菠菜和羽衣甘藍這樣的蔬菜也有同樣效果。

綜合以上來看,無論是吃葷還是吃素者,均衡營養才是降低失智風險的上上之策,且因為維生素B12只存在於動物性食物中,完全不食用動物性食物的素食族群,就會有缺乏維生素B12的風險,因此純素者建議仍是要補充含維生素B12的綜合維生素產品。

十字花科的植物,包括花椰菜、捲心菜和深色綠葉蔬菜,都有助於提高記憶力,另外像菠菜和羽衣甘藍這樣的蔬菜也有同樣效果。(資料圖片)

延伸閱讀:

別吃太多糖!高血糖或許是造成阿茲海默症的兇手

改善飲食習慣或許可治療阿茲海默症

【本文獲「食力」授權轉載,原文:不吃肉易失智?法國最新研究:風險提高了67%】

參考資料

Journal of Alzheimer's Disease Volume 68, Number 2, 2019

10 foods to boost your brainpower

15 simple diet tweaks that could cut your Alzheimer's risk

These Small Dietary Changes Could Reduce Your Alzheimer's Risk

忌吃1樣早衰失智?法國新研究:這原因讓失智暴增67%