【懷舊小食食譜】童年美食麻糍糖不甩　剪剪撈撈花生粉好味又煙韌

最難忘懷的兒時小食，你會數起哪樣？ 有一種好像糖不甩的小食叫「麻糍」，它比糖不甩軟身，在一大盆花生粉裡又剪又撈，用竹籤㓤起，一口一啖享用，至今仍是美好的味蕾記憶。 攝錄、攝影：林賢華、林宛津 剪接：潘諾兒

印象中爸媽說那是糖不甩，網上搜尋中看到「麻糍」更是形容得貼切。吃過麻糍的人都親眼看過它如何誕生，因為麻糍容易受潮，必定會即叫即製，攤販將一大坨糯米糰丟入有糖的花生粉內，眼明手快將糯米糰剪成一小塊、一小塊，然後爽快地拌勻花生粉，用竹籤逐粒、逐粒㓤起放進透明膠盒內，再灑上花生粉，蓋上膠盒蓋後用橡皮筋紮緊。做法雖只是簡單幾步卻仿如精彩賣藝，每每購賣時總目不轉睛盯着攤販即席手作的功架。

麻糍是童年美食的集體回憶，渴望有些美好的東西被永遠保留。（尹嘉蔚攝）

麻糍食譜

不只在香港，麻糍也是世界各地華人的小吃，包括內地、台灣及馬來西亞。有人說它是潮州甜點，又有說是福建小吃，又或者是鄰近地區亙相影響而生。吃得考究的會在意糯米糰的煙韌度及彈性，花生粉是否夠香夠細。而自家製作吃的是「尋味」，沿回憶軌跡重塑童年街角的「珍味」，麻糍屬價廉品，但相信是許多人的美味記憶。



印象中的麻糍及糖不甩在製法及質感上畸為有別如下圖：

健康小貼士：

糯米對虛脾胃弱的人有較佳的補益作用。但糯米不易消化，老人及小孩不宜多吃。 木薯是低糖高澱粉食物，比糯米富含膳食纖維，另有維他命C及礦物質如：鈣、鐵。

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