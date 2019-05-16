【食物安全】薛家燕食內地生蠔後短暫昏迷　5大要點學揀新鮮靚蠔

內地不時爆出食物安全問題，但仍然有許多人不惜玩命！藝人薛家燕錄影《流行經典50年》時，就自爆母親節時去內地做商演後，食生蠔食到又暈又嘔，更一度失去意識休克於浴缸，認真險過剃頭！若然大家愛吃蠔又擔心出事，就要記住挑選新鮮生蠔的5大要點！

薛家燕近年多了個“Captain Nancy”新稱號，不過這位拯救萬民的女英雄也有倒下的時候，原來「中國生蠔」正是她的天敵。薛家燕昨晚到電視城錄影《流行經典50年》，一向笑面迎人的她被問到如何歡度日前的母親節時，卻自爆在病中度過，難怪當日狀態麻麻。

家燕姐母親節於內地商演，獲主辦單位邀請去高級西餐廳用膳，結果就因食生蠔導致屙嘔多次、食物中毒！她說：「喺個好高尚嘅餐廳食西餐，我試咗啲生蠔，第二朝返香港個胃同肚開始唔舒服，嘔咗好多次，又屙咗好多次，有次急得滯嘔咗落個浴缸度，醒返嘅時候，個塊面對住浴缸底，周圍都係嘔吐物，我就諗點解會咁㗎？我手腳麻痺晒，嗰時先發現肯定係我自己暈咗！之後我慢慢爬返起身叫個女同工人，應該都暈咗分零兩分鐘。」

《流行經典50年》的主持人黎小田早前才因肺炎入院，暫未能復工，沒想到轉個頭連薛家燕都食物中毒，但她仍帶病主持節目。（視覺中國）

家燕姐慶幸當時浴缸冇開水，否則失去意識的她可能會浸親，無法錄製節目。事後她已立即求醫，坦言從此事領悟到食品始終要徹底煮熟方可進食，尤其是現時天氣炎熱，細菌易滋生。一向是眾人開心果的她叫大家不用替她擔心，還呼籲大家都要注意食物安全，另笑謂：「個個都話我瘦咗好多，所以6月尾開嘅演唱會，謝天華應該可以抱得起我！」

即使薛家燕今次食生蠔的地點已是高級西餐廳，但都同樣「瀨嘢」，厲害了我的國！（VCG）

事件引發網民熱議，由於早前肥媽（Maria Cordero）曾在無綫節目《大灣區活好D》推介觀眾去大灣區食淡水魚生，最終被網友圍插，所以網民都驚訝家燕姐在前車可鑑情況下未有吸取教訓，還敢在內地食生蠔，心口簡直寫住「勇」字！雖然網民又調侃家燕姐，指她幸好有「無限寶石」護體才能大步檻過，不過大家都希望家燕姐早日康復，別再在內地亂食嘢，始終命仔最緊要。

請按下圖睇網民留言：

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有生蠔食當然好，但揀蠔除了是否肥美豐腴、有否海水味之外，最重要還是一個字：鮮！很多人說法國生蠔要在「R月份」（月份英文名含有“R”字的月份，即9月至4月）品嘗，但其實現時很多生蠔都是養殖，因此一年四季都能吃到來自世界各地的生蠔。

至於要如何辨別生蠔新鮮度，有5大要點：

（1）味道｜生蠔聞起來沒有任何異味。

（2）蠔殼｜蠔殼完全緊閉，沒有破損。

（3）裙邊｜新鮮生蠔若受到刺激，裙邊會動。

（4）蠔肉｜飽滿有光澤，不會「霉」，一打開時蠔身會縮。

（5）蠔殼內｜帶有海水（不過有些餐廳開蠔後很可能會用鹽水沖洗，佯裝成海水。）