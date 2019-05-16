【Oreo暗黑料理】挑戰整煲仔飯電飯煲料理　網友：好似Tiramisu！

「Oreo我細細個就聽過呢個名。」Oreo由1912年誕生，至今已經107年，全世界不少人也應該吃過這塊在全球各地都非常受歡迎的三文治餅乾。除了原本的餅乾外亦推出過不少 Oreo 口味的食品，例如雪糕、熱飲、甜品等等，大眾反應亦表示好吃。不過如果用Oreo整暗黑料理，還可以食用嗎？

根據記者發現，大部分人對於Oreo都是喜愛的，多數它的副產品如雪糕、蛋糕都有一定捧場客，不禁令人聯想用Oreo作食材的食品都是美味可口。早前有網友挑戰將Oreo放進電飯煲內與生米一同烹調，單看製成品令人食慾大減，不過一眾網友表示味道不令人失望，而且非常適合做甜品！

按圖看Oreo電飯煲料理步驟及試食評價：

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而另一個網友則用整煲仔飯的方式製作Oreo飯，唯一不同的是他在中間加上了一隻雞蛋。從影片所見，Oreo煲仔飯比Oreo飯的飯粒較乾身。

不知道Oreo配蛋是什麼味道。（Youtube 截圖）

用水煲飯比用牛奶煲飯的較乾身。（Youtube 截圖）

健康小貼士：

一塊Oreo有53.3卡路里，跑步的話需要5分鐘來消耗。而54塊Oreo則有2880卡路里，需要跑步277分鐘才能消耗，即超過4.5小時！故此，製作Oreo飯應和一大班朋友分享，以減少吸入過多卡路里。

看過暗黑料理後，不如看看正常的Oreo！近日，Oreo宣佈今個夏日會推出4款新味道及重推限量版口味！

按圖看Oreo新推出味道：

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資料來源：Fox News - 《Latte and Marshmallow Moon: Oreo debuting four new flavors in coming months, bringing back 'fan favorite'》、RocketNews24 - 《We Make Oreo Rice to Celebrate Oreo's 100th Birthday, "Tastes Like Tiramisu in Risotto Form"》