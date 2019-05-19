【冷壓果汁】減肥排毒恩物？售價比一般果汁貴有3大原因！

幾年前，冷壓果汁（Cold-pressed juice）在香港、台灣曾經風靡過一陣子，很顯然目前在台灣風潮已過，討論的人少了，但全世界提供冷壓果汁的零售販賣點數量正在顯著增加中，特別是美國、英國、印度。例如在2018年6月，總部位於孟買的Raw Pressery公司宣布2019年計劃要在印度增加4000個店面販售冷壓果汁！而在台灣，一瓶賣價約100至200元台幣，比起便利商店包裝果汁、現打果汁店的價格貴了2～3倍有！一小瓶冷壓果汁，是貴在什麼部分呢？ 文：食力編輯部

冷壓果汁怎麼做成的？

「傳統的果汁機」，是利用刀片每分鐘數千轉的高速轉動把水果粉碎出汁，而「慢磨果汁機」則是採用齒輪螺旋擠壓的方式，使果汁液體通過過濾面，固體的果渣被攔截，而使固、液分離。這兩種是一般民眾家裡備有的果汁機，那所謂的冷壓果汁又是怎麼做出來的？有特別厲害嗎？

一般商用型的冷壓果汁機是將洗淨的水果、蔬菜直接投入進料斗中，且不用削皮也不用特別切塊（除非你的原料是鳳梨或西瓜，建議可以先剖半），透過機器內的刀片將蔬果切割成適當大小的塊狀後掉入網袋中，再以兩片板子施以高壓將蔬果切塊擠壓出汁，成品即為冷壓果汁！聽起來好像很簡單嗎？那為什麼還能賣得這麼貴？

到底冷壓果汁貴在哪？（點擊圖片看答案！）

超高壓殺菌技術（High-pressure processing，HPP）：是在1000～10000大氣壓的壓力下殺菌食品。在高壓下會破壞微生物的細胞膜，並且造成與繁殖相關的酵素變性，使食物中的微生物死亡或失去分裂生長的能力，以達到殺菌效果。

冷壓果汁能保留比較多營養嗎？

廠商總喜歡標榜「可以排毒」、「不加任何1滴水」、「保留蔬果營養素」是真的嗎？

如果要說冷壓果汁保留較多營養素的話，其實是因為冷壓果汁不會像一般果汁機一樣，刀片快速旋轉產生熱能而破壞營養素，但若真的想要攝取較多營養素的話，還是建議民眾直接攝取蔬果、而非以果汁取代，因為無論是哪一種果汁做法，都難以避免營養流失。

那排毒的部分是真的嗎？其實目前沒有科學證據支持它能排毒的功效，光靠果汁就想把身體的毒素清乾淨也是不可能的！即使不喝冷壓果汁，身體也是能自我排毒的哦（例如流汗、大小便），千萬別因為要排毒而只喝果汁導致營養失衡。

零零總總的成本加起來，其實賣價100多元台幣好像變得相當合理？當然這得看你口袋深不深，願不願意掏錢購買了！

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：不是一樣是果汁嗎？冷壓果汁到底貴在哪？】