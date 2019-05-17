【週末好去處】西貢廟會2019美食市集　40檔過百款小食由早吃到晚

一年一度；一期一會的西貢廟會又敲鑼打鼓了！即日至20/5，40個小食攤檔、25個乾貨及手作攤檔、5個美酒專區，一共70個檔口等你慢慢掃街；慢慢行。 圖片：文化動力提供

新年元旦的時候，如果你到過日本的寺廟附近，必定發現很多小食檔位，炒麵、串燒、炸物、大福、烤粟米及巨型棉花糖等非常熱鬧。近在青衣戲棚也有目不暇給的小食攤位，而西貢每年一度的西貢廟會，熱愛掃街和墟市文化的朋友，更是引頸以待。

西貢廟會2019，40檔美食佔領西貢市中心。

甫到場已經花多眼亂，現場氣氛熱鬧，未吃先興奮，究竟先進攻哪些美食好呢？沿途邊望邊吃邊影，本地創意及傳統美食俱備，有蒜蓉烤蠔、鐵板燒八爪魚鬚、鯛魚燒、雞蛋仔、閃燈棉花糖UFO、冰凍椰皇、焗芝士龍蝦、安格斯牛粒、德國蜜糖豬手、台灣麵線、泰式湯河、泰國西角腸、雞翼包飯、玉子燒、烤肉串燒、煎蠔餅、白兔糖雪糕、爆汁杏鮑菇、中式糖水、蘆薈龜苓膏、椰皇芋圓雪糕、爆漿芒果糯米飯、竹昇麵、紅燒罐頭鮑魚和馳名韭菜餅等，一連五天由朝早11點到夜晚12點，一定大飽口福！



按圖有40檔過百款小食及飲品攤檔，看哪些是你的心水：

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除了即買即吃的小食和甜品之外，另外有不少健康食品，例如潤喉爽聲的陳皮冰糖燉檸檬，野生黑珍珠香菇，都係冬菇對身體很有益處，因為冬菇有豐富的纖維、礦物質及各種維他命，有助促進新陳代謝。另外有多種蜜糖，譬如喜馬拉雅山雪蜜及蜂皇漿，助清肝火、排毒及潤腸。亦見元朗種植的蘆薈製成龜苓膏及蘆薈汁，蘆薈有助養顏、除口氣及舒緩咽喉腫痛等。



點擊下圖有各款健康養生食品及飲品：

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到星期日5月19號，上午10:30至下午2:00將上演重頭戲賀正誕，會舞龍舞獅及抽花炮。而17號至20號下午及夜晚各有兩場戲棚粵劇匯演，市民可以接觸傳統文化。



西貢廟會2019

日期：2019年5月16日至20日

時間：上午11時至晚上12時

地址：西貢宜春街天后廟對出