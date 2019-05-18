【減肥】田蕊妮23吋腰修煉有術不似40+　老公親自下廚飽肚減肥餐

田蕊妮已過40歲，身材絕不跑輸年輕少艾，成熟、自信、健康性感的氣質愈來愈有韻味，也使人好奇田蕊妮的keep fit之道，老公杜汶澤功不可沒。

因《女人四十》的關係令田蕊妮人氣再升，今年1月她推出新碟《Saturnian》，阿田以全裸上陣，身披閃亮藍色釉彩，拍攝唱片封面，唱片內一張全裸黑白照更是驚為天人。

阿田以全裸上陣拍攝個人唱片《Saturnian》，平日keep fit有功，身上沒有丁點贅肉。（圖片：tinyuilee IG）

阿田也曾經肥過？原來她曾經有30吋腰，肥肉糾纏肚腩和手臂。後來她積極減肥輕了11磅！現在她更減至23吋腰，在她的IG上看到她身穿修腰晚裝，健身時露出的馬甲線，40歲？不禁令廿幾三十歲的女人汗顏。除了健康自律的飲食習慣外，做運動加強減肥效果更是不法二門。阿田也經常做運動並寫到：「一分耕耘一分收穫，運動是最公平的。」「無論陰或晴，流汗是必須的。」

已過40歲的田蕊妮經常做運動鍛鍊身體。（圖片：tinyuilee IG）

阿田在IG上公開不少做運動爆汗的相片，成功狂減7吋腰，背後軍師杜汶澤居功不少。平日「小杜大廚」煮給阿田的晚餐都以高蛋白質的食物，例如魚肉、雞胸肉、牛油果、腰果配大量蔬菜為主，雞胸白烚之外也會用烤，不時大顯身手預備豐富家常菜。「小杜大廚」甚至會在家中自製乳酪，控制好糖的份量。其實坊間的乳酪含糖量非常高，一杯100克果味乳酪有3粒方糖，而希臘乳酪大概有1粒。【乳酪營養】果味乳酪糖分比可樂高！實檢22品牌35款暗藏高糖陷阱 網民大讚「識煮嘢的男人不得了！」阿田亦幽默笑稱「杜先生對於烹飪呢家嘢已經進入瘋狂程度，連我早餐食嘅Yogurt都要自己整！」旁觀者覺得兩口子十分幸福！



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