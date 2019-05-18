【補鈣蔬菜】嚴選9大高鈣蔬菜　白灼菜不是最佳煮食方法！

想年紀大時都可以好像Do姐段跳鈣質舞，便要由年輕時開始開始補鈣！因為鈣質有助鞏固骨骼，減低日後出現骨質疏鬆的機會，同時促進肌肉收縮、心臟跳動、血液凝固等作用。補鈣補品不一定只有奶類製品，其實好多蔬菜亦含有豐富鈣質！

根據世衞建議，成年人一日的攝取的鈣質為1000至1200毫克。相等於4杯240mL的脫脂奶。不過，事實上九成港人的鈣攝取量低於世衞標準，每日只攝取430毫克。

牛奶或奶類製品（如芝士、乳酪等）均含有豐富鈣質。（iStock）

衛生署亦指出體內99%的鈣儲藏於骨骼和牙齒中，餘下的鈣則存於血液中，有助血液凝固、協助肌肉收縮等功用。如果血鈣的水平過低時，骨鈣便會被提取到血液中，以維持血鈣的水平。若這情況持續，骨骼便會因失去過多鈣而變得疏鬆、脆弱 ，甚至容易折斷。

50多歲女性有更大機會患上骨質疏鬆症。（GettyImages/VCG）

要有效預防骨質疏鬆，最佳方法一定是進食高鈣食物。以下蔬菜適合素食者或患有乳糖不耐症的人士食用以補充鈣質。當然非素食者也可以參考。

按圖看9大高鈣蔬菜：

+ 5 + 4 + 3

根據營養師建議要最大減少營養素流失的煮食方法是蒸煮，白灼菜煮食方式有機會令營養素流失於水中。不過蒸煮方式比較清淡，想多變化的話可以參考衛生署的高鈣質餐單示範。

白灼菜煮食方式是有機會令營養素流失於水中。（資料圖片）

衛生署高鈣質餐單建議：

1. 菜心炒雞柳（吃菜心大半碗） 2. 番茄豆腐魚尾湯（由於魚骨的鈣質是不易溶解於水中， 因此魚湯內所含的鈣質可以說是微乎其微，所以要吸收鈣質應吃1/4磚豆腐。） 3. 西蘭花燴魚柳（吃西蘭花大半碗） 4. 鮮牛肉米粉上湯浸芥蘭（走油） 5. 秋葵炒肉丁（吃秋葵大半碗）

相關食譜：

資料來源：衛生署、世界衞生組織