【健康飲食】長野縣名產低卡助凍齡　食法百搭整甜品壽司沙律都得

假設你今年30歲，別人競猜你年齡時說：「咦，唔似喎，以為你廿幾咋……」聽到這些話，你心裡肯定會沾沾自喜吧？即使衰老是人生必經階段，但大家還是希望看上去比實際歲數年輕。日本電視台節目《尋找主診醫生》其中一個企劃「逆齡10歲計劃」，就講到想回復青春必先增加腸道內的「逆齡菌」數目，不但推介了相關的神奇食材，更找來嘉賓連續5天實試。

你知道自己的腸道內有幾多細菌嗎？是1000兆個！但當中分為益菌和害菌，是為腸道菌群，若然菌群失去平衡，就會腹瀉或便秘，甚至引致腸炎、癌症、糖尿病。不過只要好好控制腸道健康，卻能使我們成功減肥和變長壽。

無綫財經資訊台轉播了日本電視節目《尋找主診醫生》，來自靜岡縣的松田病院副院長川上和彥正是靠改善腸道細菌平衡為病人治病，若想使腸胃和皮膚變好，就要從改善飲食習慣著手，培養好的腸道菌群環境。川上醫生非常關注腸道內的一種細菌——逆齡菌（若返り菌，學名為雌馬酚產生菌），它是人們美肌、防癌、抗衰老的一大關鍵，這種菌會將腸道內的大豆異黃酮分解，製造「雌馬酚」物質，發揮類似雌性荷爾蒙作用，除了改善皮膚健康，亦可能減輕更年期症狀，預防骨質疏鬆及抑制癌細胞生長。

川上醫生尤其關注俗稱「逆齡菌」的「雌馬酚產生菌」，提倡從飲食改善腸道環境，使整體健康變好。（無綫財經資訊台《尋找主診醫生》節目截圖）

節目提到，曾經找來90位年齡介乎46至64歲的女性作調查對象，進行為期12周的實驗，其中一半攝取雌馬酚，另一半則沒有。12周後觀看兩組人的魚尾紋情況，發現前者魚尾紋明顯變淡。

連續12星期，每日攝取30毫克的「逆齡菌」後，明顯撫平和減淡了魚尾淡，效果媲美專櫃護膚品！（無綫財經資訊台《尋找主診醫生》節目截圖）

要增加這種菌的數量或是提升其活躍度有很多方法，最簡單當然是從飲食中攝取，節目組強烈推薦一種超級食材，指很多醫生都建議病人吃這種食物來改善癡肥和糖尿病，它就是日本人口中的「寒天」，亦即我們的「大菜」。大菜的製作方式是先把天草和海髮等海藻煮溶，再凝固成瓊脂，把瓊脂放在寒冷環境下凍結和乾燥，就會成為大菜。如此得天獨厚的製法，使它產生強大吸水力，並且同時擁有非水溶性膳食纖維及水溶性膳食纖維，前者會在腸道中吸收水分，膨脹並促進腸臟蠕動，黏著有害物質再一併排出體外；後者則在腸道被水溶解成啫喱般，將已分解食物吸住帶走，有助抑制血糖上升和膽固醇增加。

大菜有三種，分別為大菜條、大菜絲及大菜粉。（無綫財經資訊台《尋找主診醫生》節目截圖）

到底食大菜為何能夠增加逆齡菌生長呢？橫濱市立大學醫學部特任教授杤久保修醫生，以及秋津醫院院長秋津壽男就講解了箇中原理及其好處。

當有飽含水分的大菜進入腸道後，糞便的體積就會膨脹，令糞便更容易排出，濃度亦降低。（無綫財經資訊台《尋找主診醫生》節目截圖）

由於大菜是用天草纖維製成，1條100克的乾燥大菜中，8成都是膳食纖維，在所有食品之中，排名數一數二，對於腸道細菌來說，也是非常吸引！（無綫財經資訊台《尋找主診醫生》節目截圖）

節目邀請68歲的嘉賓澤田亞矢子親身實試連續5天食大菜，看看它的身體有何變化。請按下圖睇它的測試效果，並參考它的大菜簡易食法。

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節目組又派人去到專門出產大菜的長野縣，它每年出產2,055噸大菜，當地人出名長壽，男性平均年齡80.9歲，女性則是87.2，其秘訣亦跟大菜有關，有居民就表示自己每周至少吃4次大菜，當中的有賀婆婆年屆68歲，但她自言食大菜令她冇便秘煩惱，而且皮膚滑溜，上妝也非常貼服。

有賀婆婆68歲，但皺紋比起同齡女士不算多。（無綫財經資訊台《尋找主診醫生》節目截圖）

主持人敦士造訪長野縣其間，亦認識了一位居民小笠原義雄，家族生意正是出產大菜的他並冇刻意減肥，只是將大菜添加到日常料理，10年間體重由92公斤減至73公斤。

大菜接近零熱量，而且不易消化，令人長期有飽足感之餘，亦間接減少食量，從而達到減肥效果。（無綫財經資訊台《尋找主診醫生》節目截圖）

接著，主持人敦士就試了多個由長野居民介紹的大菜食譜，一直以來我們只知道大菜可以製作「大菜糕」，原來它非常百搭，如像「萬能Key」般可以配多種食材，包括：沙律、米飯、湯、肉卷等等。請按下圖睇更多大菜料理製法，以及嘉賓食後感，步驟簡單，一般家庭都做到！

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不過若然你還是想製作最傳統的港式大菜糕，可以參考以下食譜，現時天氣開始熱，氣溫超過30度，來一客蛋花大菜糕就最適合不過！