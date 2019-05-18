【旺角．川菜】麻辣鍋店新出磯燒海鮮　創辦人親解川菜滋味秘技

近年後生一輩的香港人愈來愈愛北上搵食，放假可能去網紅Cafe過一個下午，另外當然還有酸菜魚、麻辣鍋、奶蓋茶。其實是否真的要過了羅湖橋才有好食的麻辣鍋呢？接下來就要介紹一間位處旺角的重慶麻辣鍋，創辦人Kent哥早年專門到重慶跟一位婆婆學藝，今次的新店除了食火鍋，還有不少限定菜式以及Fusion的磯燒海鮮，Kent哥更新自傳授酸菜魚、辣子雞、麻辣鍋的好食秘訣！ 攝影：鄧穎琪

由以前家樂中心變成家樂坊後，對於這個商場，大家記得的可能只有H&M和Starbucks，頂多還有地庫的美食廣場。不過近月家樂坊的高層位置都開了不少餐廳，8樓的Morokok以摩洛哥建築風格配上西泰菜式，還有那IG常見的紅鶴打卡牆，之前經過時見附近商店還在裝修，轉眼間新餐廳「川婆婆」已試業當中，5月21日正式開幕。

大家對川婆婆不會陌生，它賣麻辣燙起家，再進軍火鍋市場。尖沙咀店給人的印象就是一片紅，牆上還有些壁畫，但旺角家樂坊的新店裝潢明顯走上截然不同的路線，以粉紅色及藍色為主，還有許多花藝裝置和雕塑作品，完全不像一個吃麻辣鍋的地方，原來店主都希望大家食火鍋之餘，都可以影靚相打卡。

佔地4,600呎的川婆婆新店裝修以粉紅色為主，戶外位置還會透出自然光，值得一讚是其抽風系統，即使打完邊爐身上都不會一陣味。

麻辣湯減油更健康 野菌花甲湯由12種菇菌熬成

不過一間餐廳最重要還是食物質素，記者就向Kent哥請教麻辣湯和全新花甲菌皇湯的好味竅門！一般的麻辣鍋除了夠麻夠辣，很多時候面頭都有一浸油，予人極不健康的感覺，但Kent哥卻調整配方，「我哋想做麻少少嘅湯底，唔想太油，因為香港人唔係咁Buy個牛油。我哋個湯同大陸有少少唔同，大陸5斤水就已經3斤油，我哋落少啲，1斤左右，冇咁油膩，但係個香度係有嘅，都好濃郁。」減油量又想湯底夠鮮，Kent哥用上50斤牛骨熬湯，包括牛桶骨、牛頸骨等，另有十幾種四川香料。

重慶麻辣鍋$138｜麻辣鍋減少牛油用量，以花椒、辣椒等帶出麻香，比坊間同類火鍋健康。

如果你不嗜辣，可以試試新店限定的「花甲菌皇湯」，整鍋湯都被各種菌類填滿，以雞湯作底，並用上12種菇菌，包括：紅菇、羊肚菌、白牛肝菌、竹笙、黑松露等，還有內地流行的繡球菌，最後再加上花甲提鮮。

Kent哥指加入多種菇菌能更壯觀、更香，將香味推上極致。

全新磯燒海鮮 本地蟶子鮑魚極生猛

講完火鍋，當然不少得餐廳全新推出的磯燒海鮮，平時我們都會去日式餐廳食磯燒海鮮，Kent哥就解釋何以在火鍋店加入這個元素，「既然有啲海鮮喺度，用嚟燒烤係好過打邊爐，你想食扇貝、元貝，蒜蓉燒一定好味啲，所以我哋構思咗『壹爐壹鍋』呢個概念。」早前薛家燕食內地生蠔導致食物中毒，港人難免會對海鮮食物安全有所疑慮，但川婆婆選用的全是本地海鮮，廚房內亦設有海鮮池養住龍蝦、蟶子、花甲及鮑魚等，即叫即切，見鮑魚上桌前仍十分生猛。不過記者初燒海鮮掌握不到技巧，又怕它未熟，結果燒得比較乾，Kent哥教路蜆類等一收汁已經食得，更貼心地承諾開幕後會加設磯燒時間指示，教客人燒各類海鮮的建議時間。

餐廳有一個角落擺放了15種調味料，如指天椒、剁椒、沙薑蓉等，客人可按喜好添加到磯燒海鮮，Kent哥的心水就是孜然粉、剁椒和自家調配的香辣粉，另外亦可加蒜蓉及麻油。

店內還有招牌菜式，記者推薦此店限定的香辣粒粒花甲冷盤，而其他菜式包括：芒果醬辣子雞、檸檬酸菜魚和十三香小龍蝦等，請按下圖睇價錢及更多烹調秘訣！

+ 8 + 7 + 6

Kent哥在重慶品嘗過某間由一位婆婆主理的火鍋店後深深愛上，多番請求下對方終於肯傳獨家秘方傳授於他，使他成為婆婆唯一入室弟子。之後Kent哥就傳這份味道傳承下去，自2010年起先後開設了麻辣燙、重慶火鍋店，全用上「川婆婆」這個名字。

川婆婆

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓802號舖

電話：2898 7338

營業時間：12:00-00:00