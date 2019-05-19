【食物迷思】外國營養師列出12個孕婦食西瓜好處　中醫師回應……

一直以來我們都聽過「大肚婆唔好食生冷嘢！」這類說話，魚生、西瓜、雪糕等通通都要戒！不過近日外國營養師Tanya Choudhary就在其文章提到，西瓜是少有地她建議孕婦進食的生果，還列出12大好處，究竟她有何理據？為此我們亦訪問了中醫師意見，睇睇中醫師點講！

美國International Sports Science Association（ISSA）認可營養學專家Tanya Choudhary早前撰寫一篇有關懷孕飲食的文章，她說：「許多準媽媽都會聽到來自四面八方的建議，其中一個就是叫你多吃生果，不過許多生果都不宜在陀B其間食用，然而，西瓜卻是其中一個例外。」

Tanya Choudhary認為西瓜是少有適合孕婦吃的生果，榨汁飲都是個不錯的選擇。（VCG）

像現在天時暑熱的天氣，很多人都愛吃多汁又清甜的西瓜，原來西瓜有92%都是水分，消暑效果一流！它有維他命A、C、B6、鎂質和鉀質等，亦有豐富纖維，容易令人有飽肚感。至於Tanya Choudhary何以推薦大肚婆食西瓜呢？

（1）紓緩胃酸倒流

孕婦容易遇上消化問題，包括胃酸倒流等，西瓜清涼的特質正好即時為胃部和食道等帶來一種紓緩效果。

請按下圖睇其餘11個由Tanya Choudhary提出吃西瓜對孕婦的好處。

+ 7 + 6 + 5

不過中醫對於「大肚適宜多吃西瓜」這論調又有甚麼看法呢？記者就訪問了註冊中醫師邱穎琳，很多人都說西瓜寒涼，她亦承認這是事實：「西瓜味甘性寒，有清熱解暑、利小便之效。」

註冊中醫師邱穎琳（受訪者提供）。 邱醫師認為懷孕時期應否食西瓜，取決於孕期階段，愈早期愈不建議食西瓜。 （１）懷孕初期（0至14周）｜是最容易小產的時間，絕對不宜吃西瓜，因為會增加小產風險。即使未有不幸小產，亦容易令孕婦出現暈眩、疲倦和腹瀉等。

（２）懷孕中期（14至35周）｜胎兒比較穩定，但也不宜食西瓜。

（３）懷孕後期（35周後至預產期前2周）｜平日體質燥熱或平和的人，懷孕後期會有胎毒，症狀包括：口瘡、痤瘡、皮膚痕癢、紅疹、小便黃和便秘等，可以食西瓜清胎毒。但如果孕婦本身體質虛寒，未有熱氣症狀就無需清胎毒。

綜合完中、西兩邊的意見，大家又傾向哪種說法呢？