【減肥】蔣雅文實試低醣飲食10成飽兩周見效　分享減醣4大好處

蔣雅文（Mandy）是許多人心目中的文青女神，不但樣子愈來愈靚，高瘦身形也讓不少人稱羨，彷彿跟「肥」字從來扯不上關係。不過Mandy近日就在影片透露，2017年底的時候，其體重高峰達到60公斤！最後她憑住「低醣」飲食方法，1年間健康地甩去8公斤，不但上落樓梯時變得步履輕盈，更發現減肥以外的3大好處！

蔣雅文（Mandy）除了長得標緻，想當年毅然放下演藝事業移民台灣，其勇氣更獲不少人欣賞。現年36歲的她早在2001年已經以模特兒身分出道，拍平面廣告外，亦參與《Y2K+01》演出，身高168厘米、纖瘦身形的她根本跟「肥」字沾不上邊。但原來她身上有不少鬼祟肉，2018年一度以「低醣」方法減肥的她，近日見身體隨住生活習慣鬆懈而再度變差，決心重新實行低醣飲食法，2星期立即見效，更拍影片解答網民心中的疑問！

蔣雅文在長達15分鐘的影片，詳細解答網民對於「低醣飲食」的疑問。（Instagram：yawen_j）

2017年尾，Mandy的體重保持在58公斤，加上本身屬水腫體質，肥起來體重高達60公斤，即使其他人看不出來，但對她來說卻不能接受，她解釋自己是局部肥胖，「我塊面係瘦、兩隻手都係瘦，上半身係冇肉，包括個胸。我肋骨都算明顯，但一去到條腰就開始『領嘢』，我算好容易水腫嘅體質，每日食乜嘢會出現喺我第二日嘅身型，同一條褲，我今日著同聽日著，係唔一樣。」

雖然Mandy自言2017年尾是其體重高峰期，不過可能是識襯衫，加上面尖尖呃到人，所以並不會覺得她肥。（Instagram：yawen_j）

去年她接近用1年時間減去8公斤，維持在大約52公斤左右，她坦言：「體重唔會起起跌跌，會好穩定喺嗰個數字，完全唔會捱餓，係一個好健康嘅比例。我亦冇必要追求再瘦，瘦到變骨咁。」不過因為今年初她的飲食再度放縱，間中回港歎美食，又去旅行大吃大喝，體重增加了4公斤，體質回復減醣前的情況，她月初就在Instagram公開向18萬網友承諾，表示要再實施減醣飲食！目前過了半個月，Mandy沒有刻意度腰圍和量體重，但已見到箇中變化！

蔣雅文強調自己採取的「減醣飲食法」跟「生酮飲食法」不同，而自己兩種都試過，後者反而令經期受影響、血氣不順，所以覺得前者較適合自己。Mandy相信每個人適合的方法都可能有所不同，「生酮要每一日吞咁大量油分落個肚，唔係一樣我有信心長久實行嘅方法。低醣係帶畀我最大好處，亦Balance到優點缺點嘅一種方法。生酮係好似短期談一場轟轟烈烈嘅戀愛，但係低醣就係搵一個對象結婚，好好地生活落去。」

究竟她的飲食習慣有何特別？請按下圖參考Mandy低醣飲食法會吃到的減醣食品及Do's and Don'ts，當中許多都是粉絲們的常見問題！

其實蔣雅文跟時下少女一樣，都對珍珠奶茶情有獨鍾。但月初她就許下承諾，相中這杯將會是她暑假前最後一杯珍珠奶茶！而圖中Highllight了的那段文字，正是她今次採取的減醣方式，戒口同時每星期放自己一日假。（Instagram：yawen_j）

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除此之外，Mandy也特別說明自己的幾個法則。

．「戒糖」只是個形容，外食逃不了少量糖分，不可能滴糖不沾，我也不鼓勵太極端的飲食方式。 ．戒口的包括澱粉、甜食、含糖飲料，但我會吃少量根莖類粗糧或低GI水果，另外也沒有戒調味料，但口味偏清淡。

至於其餘幾個她強調的要點，請參照相片右方的文字。（Instagram：yawen_j）

在歷時超過一年的減醣生活中，Mandy最大領悟是「身體係唔縱得！」她講起減醣頭一兩天身體沒甚麼特別，至第3日出現明顯低血糖反應，無法集中精神、昏昏欲睡、肌肉痠痛等，但她叮囑各位千萬不要在這個時候放棄，因為捱過之後，神奇的事情便會發生——身體會自行找到方法去適應你的飲食方式！她用生動的例子比喻：

你以前一日畀佢嘅零用錢係$100嘅，佢會使晒，覺得你老奉要畀咁多，但你今日同佢講『我畀你$20㗎啫。』過咗一個禮拜佢就會死死地氣認命。身體啱啱適應嘅時候，一定耐唔耐會扭計，但係起起伏伏大概一個月，你就會進入穩定嘅狀態，冇咗個醣癮，我去到1星期左右，痠痛已經冇咗，比平時再更加清醒。

減醣半個月後，她在Instagram跟網友報告進度，說自己每餐都吃到10成飽，仍能成功變瘦，勉勵大家減肥其實沒想像般慘。（Instagram：yawen_j）

只是短短一星期，她已經瘦了2公斤，有人指這些都是假象，減去的純屬水腫，Mandy卻笑言：「水腫都係肥吖嘛。邊個話水腫唔係先得㗎？睇落個人瘦咗就係瘦咗㗎喇，1個月之後我少咗4公斤，當然我知脂肪冇可能咁快消失，另一方面亦證實咗，原來我身體入面冇必要嘅水分係佔據咗咁多！」減肥辛苦捱過之後，最怕就是反彈，她表示：「低醣唔係一種節食，佢唔係用低卡路里令你脂肪變少，後段嘅脂肪減少亦都需要慢慢用時間去奮鬥，肥返返嚟嘅機會都比較低。」

實行低醣飲食一段時間後，蔣雅文的身型更健康，手腳一如以往纖瘦。（Instagram：yawen_j）

Mandy不諱言自己當初是為了減肥才開始低醣飲食，但漸漸她身體出現各種變化，就連身邊人都察覺得到，父親更受她感染，由每餐3碗飯改成吃1碗飯。

以下就是她實試過後感受到的3大好處：

（1）皮膚變好：眾所周知食糖使人衰老得快，Mandy激動地確認這一點，她解釋：「佢唔係直接令毛孔變大，而係因為糖分令你嘅皮膚鬆弛、少咗支撐力，塊面拉長咗，變墮、水滴狀。戒糖之後我油脂分泌比較穩定，除咗毛孔冇變大，膚質、膚色、生粉刺同黑頭嘅機會都少咗。」 （2）炎症得到改善：她直指自己從前是發炎體質，基本上熬一晚夜必定會牙肉發炎，不過戒糖一整年，炎症都消失了，全年冇發作。 （3）情緒較平和：很多人靠食甜食解壓，甚至覺得戒醣使人情緒低落，但Mandy卻說：「醣係會令你有惡性循環，短暫減壓之後你會重新跌落嗰個低潮。低醣飲食之後，我情緒平靜到根本唔需要諗食糖減壓，情緒改變非常顯著，亦好推薦畀啲覺得自己有更年期迹象，覺得自己情緒起伏好大、好易發火嘅人。」

蔣雅文今年36歲，但化起淡妝的她膚質仍然非常好，原來減醣對收細毛孔都有幫助。（Instagram：yawen_j）

如果你對低醣減肥法還有疑問，可以再睇下圖看Mandy給網友的文字回覆：