提起德國柏林美食，除了傳統的德國烤豬腳（Schweinshaxe）和馳名的咖喱香腸（Currywurst），土耳其旋轉烤肉（Döner Kebab，於柏林簡稱「Döner」）絕對是不得不試的柏林美食！

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土耳其旋轉烤肉（Döner Kebab，於柏林簡稱「Döner」）絕對是不得不試的柏林美食！（VCG）

或者你會覺得奇妙，為何土耳其的特色美食會流行於柏林呢？筆者初時也嘖嘖稱奇，後來調查發現，1960年代德國和土耳其簽訂了外籍工人協議，吸引了大量土耳其人移民至柏林（西柏林），同時為其填補缺乏的勞動力；而在1970年代經濟衰退，失業率高企時，一些（德藉）土耳其人嘗試自僱，發展自己的生意。靈機一動間，Kadir Nurman（被稱為Döner的「發明者」，但有不同說法）等人想到把肉、生菜等夾到麵包裏，即Döner，並開設小食店在易於到達的地方，如火車站附近，作為快餐，方便忙碌的柏林人。這種概念大受歡迎，令Döner逐漸變得普及。

Kadir Nurman（被稱為Döner的「發明者」，但有不同說法）等人想到把肉、生菜等夾到麵包裏，即Döner，並開設小食店在易於到達的地方，如火車站附近，作為快餐，方便忙碌的柏林人。（VCG）

Döner作為代表性的柏林美食，其實經歷了不少改變。譬如，現今到處可見的Döner都用皮塔餅（Pita）夾着滿載的肉、沙律和各色各樣的醬汁等材料，吃起來口中滿是材料，兩頰都是「脹卜卜」，很難想像到之前的Döner裏只有肉、洋蔥跟少許沙律。加上，比起原本較為昂貴的羊肉，快餐店多提供牛肉或雞肉，甚至素食選擇。除了成本考慮外，也迎合不同社群需要，更有利於國際化的柏林推廣。

比起原本較為昂貴的羊肉，快餐店多提供牛肉或雞肉，更有其他配料、素食選擇。（網絡圖片）

參考過往數據，柏林的小食店平均每天賣出約25公噸的Döner，而在德國每天平均約有200公噸的Döner被吃掉，可見Döner的人氣程度！而且Döner不多於4歐元就可以吃了，對於物價昂貴的西歐實在是合理的價錢，所以將會到訪柏林的你，一定不能錯過當地的Döner！

柏林的小食店平均每天賣出約25公噸的Döner，而在德國每天平均約有200公噸的Döner被吃掉，可見Döner的人氣程度！（VCG）

內容提供：雪話

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【柏林美食】不可不試的土耳其旋轉烤肉 獨特的柏林風味」​】

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