【橄欖油】特級初榨與一般橄欖油有何分別？購買時須知的7大事項

橄欖油的形象一直是優質油品，在追求健康人士的餐桌上更是經常出現。而且在許多熱門的飲食法像是地中海飲食或生酮飲食，都會對食用油脂佔每日攝取熱量有一定的比率，和對使用油脂的種類作出建議。不過，市面上橄欖油的名稱眾多，到底它們當中有什麼分別？

走進超市的食用油區，便會發現橄欖油的種類分3種，包括特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil）、初榨橄欖油（Virgin Olive Oil）、橄欖油（Olive Oil）。而產品名稱上有「 Premium 」一字又是否真的最好？而購買和使用橄欖油時又有什麼要注意？一齊了解一下這款優質油品─橄欖油。

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特級初榨橄欖油（Extra-virgin Olive Oil）：

1. 營養價值為眾多種類的橄欖油中最高，品質最佳。 2. 色澤金黃，帶天然的青綠色。 3. 使用冷壓（cold press）方式榨取油分，不經任何加熱處理。 4. 較多天然橄欖果香。 5. 不宜以高溫烹調，冒煙點較低，約165-190°C。 6. 只適合涼拌沙律、調味，不適合猛火煎炸。 7. 過分加熱會破壞原有的營養價值，並有機會釋出毒素、致癌物等。

特級初榨橄欖油只適合涼拌沙律、調味，不適合猛火煎炸。（VCG）

特級初榨橄欖油和初榨橄欖油相似，不過前者的游離酸度不超過 0.8%，而後者游離酸度不超過 2% 。酸度是量度油的品質高低，一般而言，酸度愈高代表油的品質愈差。不過酸度會因為放太久、光照、加熱時間長等因素而改變。

橄欖油（Olive oil）：

1. 由精製橄欖油（Refined Olive Oil）+ 10%至20% 特級初榨橄欖油／初榨橄欖油混合而成。 2. 顏色清澈較淺，呈淡黃色。 3. 使用高溫加工精煉。 4. 由於經過高溫處理，營養價值大減，味道亦較為清淡。 5. 冒煙點較高，約230°C。 6. 適合大部分烹調方法，包括高溫煎、炒、炸等烹調方法。

橄欖油適合大部分高溫烹調方。（VCG)

橄欖油，被健康人士追捧並不是沒原因，因為它對心臟來說好處多多。橄欖油中的主要脂肪酸是一種稱為油酸的單元不飽和脂肪，佔總油含量的73％。而單元不飽和脂肪能降低體內低密度脂蛋白膽固醇（又稱壞膽固醇）水平，保持血管暢通。特級初榨橄欖油營養更高，因為含有維他命E和K。

橄欖油內的單元不飽和脂肪能降低體內壞膽固醇水平。（資料圖片）

橄欖油含有強大的抗氧化成分，這些抗氧化劑具有生物活性，可降低慢性病的風險。而且可以對抗炎症，保護血液中的膽固醇免受氧化。以上2樣圴可以降低患心臟病的風險。

適量食用橄欖油可以降低患心臟病的風險。（gettyimages)

大概了解過橄欖油的好處和分別，便要知道在如何在琳瑯滿目的貨架上選擇適合自己的橄欖油。

按圖看購買橄欖油的7大注意事項：

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資料參考：衛生署、healthline