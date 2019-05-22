【人訪】菲律賓女主廚在港圓夢　精通意大利菜在男人世界熬出頭來

電影《淪落人》除了黃秋生的精湛演技外，還有菲律賓裔演員Crisel Consunji令觀眾印象深刻，在電影中坐輪椅的昌榮（黃秋生飾）幫助照顧自己的家傭 Evelyn（Crisel Consunji 飾）完成當攝影師的夢想。 現實中，剛認識了意大利餐廳Osteria Marzia的新任主廚Lisette Magampon，Lisette也是來自菲律賓，因為熱愛烹飪，從菲律賓到紐約再到香港，在普遍被視為男尊女卑的廚房中努力求存，證明女人做廚師，不比男人差。

來自菲律賓的Lisette，現時定居香港，談吐溫文帶些害羞，她有四姊妹，在家中排行最少，當姊姊在遊戲玩耍時，她愛到廚房幫忙媽媽切菜刨瓜，把薑蒜用石磨磨成醬，做些簡單的廚房工夫。這樣看來或者沒有多特別，然而對一個小學生來說，如此定性、乖巧及專注也非比比皆是。到了13、14歲，Lisette看電視亦專揀烹飪節目觀看，有時會依照主持人的食譜，筆錄後模仿試做，從此漸漸培養對入廚及飲食的興趣。

Lisette來自菲律賓，在紐約學廚及定居了20年，首次來到香港展開主廚生涯。

小時候家裏廚房的味道到現在仍記憶猶新。家人思想傳統，不輕易接受新事物，記得有次我將鯷魚偷偷摸摸地混入家鄉燉湯中，父母毫不察覺，細細享受簇新的鮮味，使我最有滿足感。

在菲律賓完成高中課程後，16歲的Lisette跟家人移居紐約尋找新天新地。她沒有選擇典型的學校升學，決心入讀烹飪學校，從早到晚在廚房密集式地訓練，男女同學齊齊學習準時上學，大家並非一入學便可以埋爐烹煮，首先會被要求循序漸進先研習基本切工、清潔廚房用具及認識食材等知識。

Lisette在菲律賓完成高中課程後，跟家人移居紐約，因為熱愛烹飪，選讀烹飪學校鍛鍊及研習廚藝。

在紐約生活了20年，其間她決心要加入廚界，輾轉入職不同的餐廳，日做16小時，所做過的廚房均是男人的天下，Lisette是當中唯一的女性，身處其中受到男同事的輕視和欺負，跟紅頂白覺得她做不來，辦不妥，甚少理會她的困難，因而比較偏愛與女同事合作，始終女人彼此間有較多的同理心及諒解。

在紐約輾轉入職不同的餐廳，近乎日做16小時，工作過的廚房均是男人的天下，Lisette是當中唯一的女性，不乏受到男同事的質疑。不過，Lisette決心要在廚界發展所長，默默專注手上的工作不理被輕視的目光。

直到轉職到意大利餐廳Babbo，可說是她的人生轉捩點，不但令她愛上意大利菜，特別是意大利麵，也促使她踏上沒有酬勞的追夢之旅，在意大利學習烹調傳統意菜，由屠宰全隻牛隻或其他動物至親手製新鮮意大利麵，還要上歷史及文化科等，從多方面研究意菜的精粹。

將自己全程投入及專注於烹調時的每個過程，最令人放鬆及平靜。

點擊下圖欣賞Lisette示範「酥脆甘鯛」 （Crispy Amadai）及「綠蘆筍」 （Asparagi Verdi） ，首見「立鱗燒」炮製甘鯛，使肉質外脆內嫩：

+ 5 + 4 + 3

除了喜歡意大利菜外，Lisette也喜歡自己的家鄉菲律賓菜。我們每當想起泰國菜、越南菜和印尼菜等，大概知道會有甚麼菜式，但對菲律賓菜，似乎沒有多大概念那是甚麼味道。Lisette分享菲律賓菜集西班牙菜、美國菜、日本菜及中國菜的風味演化而成，味道嗜酸帶甜，甚少辣味或完全不辣，調味喜歡用醋、豉油及糖，而醋則以用甘蔗醋（Sukang Iloco）為主，多用於主菜上例如蘸魚、漬海鮮 、醬醋肉等，風味強勁大膽，一般在香港的菲律賓土產店有售。

菲律賓的菜式嗜酸，甘蔗醋（Sukang Iloco）是土產之一，也是當地的常用調味料，多用於主菜。（網上圖片）

機緣巧合下，Lisette經朋友介紹認識現在公司的老闆，因為喜愛意大利菜的關係，她從眾多的餐廳中挑選了意大利餐廳，可任憑她發揮創意創作菜式，管理自己的廚房團隊。2019年初，Lisette首到香港，最大的障礙暫時是言語溝通，但數月來可感受到香港某些方面很像紐約，譬如急促的城市步伐，多元的種族及文化交匯。現時她日做12小時，除了返公司及回家，並沒有多大機會接觸香港的其他地方及人文風俗。

成為主廚沒有改變故我，常常提醒自己要保持剛入廚界的初心，吸取以往的教訓及可行方法實踐想做的事情。主廚需要良好的自律及決斷力，特別是女人當主廚更需要多2倍的能力，帶領團隊中的男同事，配合我的烹調風格作業。

Lisette的處女作「意大利蘆筍盛宴」，因為5月正是蘆筍當造的時候，她表示繁花盛開、綠草如茵的春天是每年的新開始。此份蘆筍菜單包含了意大利傳統、時令的味道和我於意大利的見聞，菜式樸實，綻放活力的味道，嘗試帶給客人感受春日的氣息和色彩。」

點擊下圖有「意大利蘆筍盛宴」的4道菜簡介及價錢︰

Osteria Marzia

地址：灣仔菲林明道41號地舖

電話：3607 2253