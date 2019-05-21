【飲食熱話】咖喱10廚師腸飯有客買！超高鈉高卡網民：小心腎虧

早前一輪「廚師腸絕跡恐慌」的風波平息後，廚師腸仍繼續常在左右，有網民嗜吃廚師腸「叫咗個咖喱10腸飯」，10條廚師腸猶如10隻手指蓋過整碟飯，驟眼心算熱量爆表，未計汁醬已達1,420千卡。網民同時紛紛回應「好x鹹、食完腎虧、師兄check吓個腎好喎、超級致癌…」網民有這些反應不無道理，因為世衛早已將加工肉類列為1級致癌物與煙酒相同。

香腸、火腿及肉乾等加工肉類是不少饕客的心頭好，尚記得早前廚師腸一度流傳會停產絕跡，引來市民熱議，社交平台被洗版提早悼念廚師腸，更有人蜂擁購入以作存倉。現在塵埃落定，廚師腸繼續有供應，大家「常得香腸」享用。最近某討論區有網民發文分享「叫咗個10腸飯，嚇親收銀」，整碟飯有三大元素︰一大份咖喱汁、10條廚師腸及約2碗白飯的分量，售$54。

有網民分享自己在銀咖喱餐廳「叫咗個10腸飯，嚇親收銀」，也嚇親網民。（手機截圖）

按包裝上的營養標籤顯示，1條廚師腸的熱量有90千卡，脂肪所佔的熱量有54千卡，1碗白飯約200克有260千卡，目測推算都未計醬汁，吃掉10條廚師腸加2碗白飯熱量已經有1,420千卡。以衛生防護中心資料顯示，體能活動水平為中度的成年男性，每天平均所需的熱量為2,600千卡，女性為2,100千卡，而活動量及工作量大的人，需要較多的熱量供應。而活動量少的人，不宜多吃高熱量的食物，例如糖果甜品及煎炸食物等，避免致胖。上圖的一碟咖喱10腸飯已經佔成年男性每日熱量所需的54%。

加工食物除了高脂及高卡外，高鈉也是加工食物的問題之一。據食安中心資料，每1克鹽有0.4克鈉及0.6克氯組成，攝取過量的高鈉食物，有機會引致高血壓及心血管疾病。此帖文中的網民也紛紛留言忠告事主：「小心個腎、食完生賢者之石、師兄check下（吓）個腎好wor（喎）、好x鹹食完腎虧…」根據世衛的建議，成年人每天的鈉質攝取上限是2,000毫克，1條廚師腸有260毫克鈉，佔了上限大致13%，再推算10條廚師腸有2,600毫克鈉，已超出攝取上限。

點擊下圖有網民的感受，縱然廚師腸美味，大家亦對加工食品保持理性︰

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香腸、火腿及肉乾等加工肉類經過鹽漬、發酵及煙薰等方法處理，目的為延長其保質期或改變食物口感。據食物安全中心指南依流行病學數據描述，加工肉類與大腸癌有關聯，在製作過程中可能產生致癌物。醃製肉類時所使用的硝酸鹽和亞硝酸鹽，當人體攝取後，消化腸道內的細菌會將兩者轉化成N-亞硝基化合物，可能引起人類患癌風險。2015年世界衛生組織將加工肉列為1級致癌物與煙酒相同。世衞指研究證實加工肉有機會導致大腸癌，並與胃癌有關聯。

參考資料︰

食物安全中心︰鈉：事實與迷思／食物中的防腐劑／第1組食物致癌物 - 你正在吃嗎？／衛生防護中心︰熱量知多少