【杯麵煮法】1分鐘亦泡出完美杯麵！網友推介最佳杯麵配搭食材

杯麵，可謂是世界其中一樣最大發明，還是永遠的最佳宵夜懶人恩物，因為只要加入熱水等待3分鐘便能享受一個能夠滿足你心靈和肚皮的食物。不過每次淥杯麵時，你會否想加快等待時間，可以更快享用？原來真的是可以！淥杯麵的3分鐘只是消費心理學的手段，1分鐘同樣可以做出完美的杯麵。

正所謂深夜時分總是餓，一個杯麵的時間和分量對宵夜來說真是剛剛好。不過淥杯麵的黃金3分鐘對肚餓的人來說真是太耐。不過以後等待1分鐘已經可以享用，因為根據日清創辦人、又稱「速食麵之父」安藤百福指出，早已有1分鐘沖泡好的即食麵。他還在日本晨間節目說：「只要把麵條做得幼一點，1分鐘同樣可以做出完美的杯麵。」

不用3分鐘亦可以做出完美杯麵！（iStock）

「速食麵之父」安藤百福指出1分鐘亦可以做出完美杯麵！（日本節目截圖）

那麼為何日清公司需向大眾說淥杯麵是需要3分鐘，而不是4分鐘或5分鐘？其實一切是源於顧客的心理，利用消費心理學技巧。日清食品公司表示3分鐘是一個人面對食物時，期望最高的時間。在3分鐘內，受到的香味刺激與等候過程，會讓人們很期待杯麵，再加上當時已飢腸轆轆，胃口也因而大開，將杯麵食下肚後，會覺得杯麵格外好吃。

淥杯麵的3分鐘只是源於顧客的心理，利用消費心理學技巧。（日本節目截圖）

不少人為了令杯麵味道昇華或進食時可以享受更多口感，會選擇加入食材於杯麵中一起沖泡。而近日一眾網民於討論區分享自己的杯麵秘密食譜，加雞蛋更是多位網友表示不能抗拒！

按圖看網民杯麵秘密食譜：

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