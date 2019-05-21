【炒飯食譜】鹹魚雞粒炒飯香口惹味成網民最愛　人氣揮低揚州炒飯

不知大家去茶餐廳會吃甚麼碟頭飯？早前網友就在討論區舉行了一個炒飯的「頂上對決」，讓鹹魚雞粒炒飯跟揚州炒飯較量一番，投票結果顯示，鹹魚雞粒炒飯大幅拋離對家，有2869人支持鹹魚雞粒炒飯，比揚州炒飯的1482票高出一倍。既然這麼多人喜歡，今次就示範煮一碟鹹魚雞粒炒飯。 攝影、攝錄：陳詩敏、詹郭敏 剪接：陳詩敏

現時香港的鹹魚多數是馬友或鰽白，做這碟炒飯選用馬友鹹魚，要先起骨和切粒，但它只有中間一條大骨，所以不需花時間挑骨，唯獨是肉比較硬身，切起來骨肉不易分離，要多加小心。之後便是爆香鹹魚的步驟，用半煎炸方式使鹹魚更加香口，炒飯中夾雜著脆卜卜的鹹魚粒，多了份層次感。鹹魚雞粒炒飯的鹹香離遠已經聞到，又夠惹味，深得香港網民喜愛並不意外，難得的是發現許多台灣網友都嘗試自己炮製這個炒飯！

鹹魚雞粒炒飯食譜

健康小貼士：

由於醃製鹹魚時會用上大量鈉質，過程中會與魚類產生化學反應，當中包含有機會引致鼻咽癌的亞硝酸鹽等，世界衛生組織去年將鹹魚列作一級致癌物，跟加工肉齊名。不過有醫生就補充，只要不是經常進食也無需過慮，一個月吃一至兩次鹹魚也是可接受範圍。

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