【炒飯食譜】鹹魚雞粒炒飯香口惹味成網民最愛　人氣揮低揚州炒飯

撰文：鄧穎琪
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不知大家去茶餐廳會吃甚麼碟頭飯？早前網友就在討論區舉行了一個炒飯的「頂上對決」，讓鹹魚雞粒炒飯跟揚州炒飯較量一番，投票結果顯示，鹹魚雞粒炒飯大幅拋離對家，有2869人支持鹹魚雞粒炒飯，比揚州炒飯的1482票高出一倍。既然這麼多人喜歡，今次就示範煮一碟鹹魚雞粒炒飯。
攝影、攝錄：陳詩敏、詹郭敏
剪接：陳詩敏
現時香港的鹹魚多數是馬友或鰽白，做這碟炒飯選用馬友鹹魚，要先起骨和切粒，但它只有中間一條大骨，所以不需花時間挑骨，唯獨是肉比較硬身，切起來骨肉不易分離，要多加小心。之後便是爆香鹹魚的步驟，用半煎炸方式使鹹魚更加香口，炒飯中夾雜著脆卜卜的鹹魚粒，多了份層次感。鹹魚雞粒炒飯的鹹香離遠已經聞到，又夠惹味，深得香港網民喜愛並不意外，難得的是發現許多台灣網友都嘗試自己炮製這個炒飯！
鹹魚雞粒炒飯食譜
健康小貼士：
由於醃製鹹魚時會用上大量鈉質，過程中會與魚類產生化學反應，當中包含有機會引致鼻咽癌的亞硝酸鹽等，世界衛生組織去年將鹹魚列作一級致癌物，跟加工肉齊名。不過有醫生就補充，只要不是經常進食也無需過慮，一個月吃一至兩次鹹魚也是可接受範圍。
揚州炒飯食譜
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|食譜
|鹹魚雞粒炒飯（炒）
|材料
|馬友鹹魚30克、去骨雞髀肉60克、白飯300克、雞蛋2隻、油2湯匙、生菜1/4個、葱花少許、生抽1茶匙
醃料：胡椒粉少許、糖半茶匙、鹽半茶匙、酒1茶匙、生抽少許、油少許、生粉半茶匙
|做法
|1. 雞肉切粒，以醃料醃約20分鐘；鹹魚起骨及切粒；生菜切絲；雞蛋拂勻備用。
|2. 燒熱鑊下油，中火爆香及半煎炸鹹魚粒至金黃色，盛起並撇走過多的油分。
|3. 放入雞粒，以中火炒熟，盛起備用。
|4. 蛋漿落鑊炒至半熟，再下白飯炒至乾身，然後下葱花。
|5. 放入鹹魚和雞粒炒多半分鐘，加生抽炒勻。
|6. 最後，關火放入生菜絲，炒勻即可上碟。