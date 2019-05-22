【韓式泡菜冷麵食譜】15分鐘夏日清新便當　甜酸微辣消暑最啱！

韓式泡菜冷麵，微酸帶辣，加上泡菜的爽脆和麵條的清涼，每一啖都是夏日的味道，一口接一口，完全抵擋了室外悶熱翳焗的天氣。只花15分鐘的輕怡麵食，作為便當帶上班，簡單方便，營養豐富，毋須翻叮，必定引死隔籬！ 攝錄、拍攝：林宛津、鄧天傲 剪接：林宛津

韓式泡菜冷麵，也有台式泡菜冷麵，分別不只在於韓國辣醬和台式辣醬，還有所用的泡菜料也不一樣，韓式用大白菜，台式用高麗菜；韓式會加辣椒蒜頭，台式會加糖和醋等，可按個人口味喜好選擇和調校。這次我們用上盒裝的韓國泡菜，省掉醃製和發酵時間，但無論什麼泡菜，都不宜高溫加熱，以免當中的維他命C和乳酸菌流失，降低營養價值。

韓式泡菜冷麵食譜

韓式風味，不但用上韓國辣醬、韓國泡菜，還有韓國冷麵，麵條都是指定的韓國冷麵麵條，在一般超市有售，如果買不到，可在粉麵檔買幼麵或上海幼麵代替。只需把麵條煮好，混合醬汁材料和泡菜，加點青瓜和蘿蔔點綴，便是一份清新健怡餐了。

健康小貼士：

泡菜，在醃製和發酵的過程中，產生了一種醋酸，屬乳酸菌的一種，能促進腸道蠕動，改善便秘，維持腸道健康。當中亦富含維他命C和抗氧化物，能阻礙自由基的生長，延緩衰老及鎖住肌膚的膠原蛋白，使皮膚保持彈性。

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