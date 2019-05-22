【矽膠廚具】8大選擇及使用貼士　一招去除揮發性有機化合物！

在家具用品店的廚具部走一圈，不難發現色彩繽紛的矽膠廚具。矽膠做的隔熱墊、隔熱手套、食物夾、可摺合食物盒等，都是我們常接觸的廚具用品。雖然矽膠 製品耐熱又耐冷，柔韌度高，容易清潔亦不含塑化劑，但是否適合經常使用和選擇時又有什麼要注意？

什麼是矽膠？

矽膠（Silicone）又稱有機硅膠或硅橡膠（Silicone Rubber）。 經過連串加工、合成反應及高溫處理，令耐熱溫度提升，因此矽膠具有良好的熱穩定性，不受酸鹼改變而影響，無毒，無腐蝕性，透氣性良好。美國食品及藥物管理局和多個國家都准許矽膠用於食品製作器具和醫療用途。

矽膠廚具易打理及容易清潔。（資料圖片）

如何分辨可接觸食物的矽膠產品？

對於不會直接接觸食物的矽膠廚具如隔熱墊、隔熱手套，矽膠品質要求可能不高。不過如果是直接接觸食物的矽膠產品，製造商則須用食品用級別（food grade）的矽膠所製。

對於不會直接接觸食物的矽膠廚具，可選擇沒有標示「platinum」字樣的。（IG@store_marais）

以高溫烹調食物的矽膠器皿，製造過程中需加入鉑（Platinum，即白金，簡稱Pt）化合物作催化劑，以加強矽膠耐熱程度及穩定性。因此，經鉑處理的矽膠廚具耐熱性能較高。一般而言，只有標示「platinum」字樣的，才可用於高溫達攝氏200℃的焗爐。若沒有標示，遇熱時有機會釋出不同程度的揮發性物質。不過，根據消委會指，本港市場所見只有少數矽膠廚具用品標有「platinum silicone」（經白金處理）字樣，其他矽膠器皿只標示為矽膠產品。

只有標示「platinum」字樣的，才可用於高溫達攝氏200℃的焗爐。（資料圖片）

最好選擇標有「platinum silicone」的矽膠器皿去接觸食物。（資料圖片）

一招去除大部分矽膠內揮發性有機化合物！

有研究指出，矽膠廚具在首次加熱時，普遍釋出較多揮發性有機物質，而往後再加熱時，釋出的物質則大幅減少。由方麗影博士、方筱英博士和陳子聰撰寫的《食安解碼》當中亦指出，使用矽膠廚具前，需要做以下動作以去除大部分矽膠內揮發性有機化合物。

首次使用的矽膠烘焙廚具，應先用溫水洗淨，抹乾後塗上小量油，並放入焗爐，以200℃或以上焗1小時以上，去除大部份「揮發性有機化合物」，然後洗淨備用。

首次使用的矽膠烘焙廚具，應去除大部分矽膠內揮發性有機化合物。（黃寶瑩攝）

矽膠用品已慢慢的進入了我們的生活，即使不煮食的人士也有可能接觸到矽膠可摺合食物盒。那麼選擇和使用時又有什麼要注意？

按圖看8大選擇及使用矽膠廚具貼士：

+ 5 + 4 + 3

揮發性有機化合物簡稱VOC，吸入過多的VOC會影響神經系統。吸入濃度低至中的話會導致疲憊、虛弱、喝醉酒狀態、記憶力降低、嘔吐等。

根據加拿大衛生部指出暫時都沒有太多研究指出使用矽膠廚具會為人體帶來長遠影響。雖然不排除矽膠廚具可能為身體帶來危害，不過加拿大衛生部認為只要選用有政府保證的便可放心使用。

資料來源：消委員、《食安解碼》- 方麗影博士、方筱英博士和陳子聰撰寫 、fairware