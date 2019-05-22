【冰水致命】27歲足球員賽後飲冰水猝死！運動後不宜喝的5種飲料

天時暑熱，流完一身汗都會想飲杯透心涼的飲品，即時覺得好暢快！但原來冰涼飲品不可隨便飲，一位27歲的秘魯足球員，最近就因劇烈運動後猛飲冰水猝死，究竟是甚麼原因呢？除了冰水，還有什麼飲品不宜運動後飲用？

據英國《太陽報》報道，秘魯一名足球員Ludwin Florez Nole，早前參與一場足球賽後感到不適而立即回家休息，飲了杯冰水就猝死。其妻子Flores就憶述：「他回來後，飲了杯冰水，不久就感到胸口痛，我馬上帶他到鄰近診所，沒想過他在途中就離開了。醫生跟我說他的死因是心臟病發，因為身體仍處於高溫，一下子飲得太多冰水，承受不了。」

英年早逝的秘魯足球員Ludwin Florez Nole。（網上圖片）

究竟為何飲冰水會致命？報道提到有醫生指今次飲冰水影響了Ludwin Florez Nole的心率，從而造成心血管反射情況。另外，根據美國Peninsula Regional Medical Center的醫學專家Dr. Harry Emmerich意見，他向來不鼓勵人在熱辣辣的情況下喝凍飲。

按下圖睇睇夏天飲冰水可能會造成的後果，以及建議解決辦法。

一些外國內科醫生都提議，夏天做運動前或外出前30分鐘可以先飲2支水，有助保持身體有充足水分。Dr. Harry Emmerich建議大家應該飲室溫水，在進行戶外活動前都應該多飲水，而營養師Dr. Anju Sood則提出餐後30分鐘才好飲凍水，或者可選熱飲。

原來除了冰水外，有幾種飲品都是運動後不宜飲用，甚至把你在健身房或運動場的努力白白浪費、徒勞無功，請按下圖了解箇中原因。

資料來源：The Sun、food.ndtv.com、wmdt