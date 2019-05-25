【夏天湯水食譜】節瓜章魚豬腱湯補氣養血　還有助甜睡催奶？

章魚，是一樣非常百搭的煲湯材料。青紅蘿蔔、蓮藕等食材均可以加入章魚令整個湯味道較鮮較濃。而且煲湯時章魚的香氣撲鼻，令人期待感加倍。今次介紹的是適用於夏天暑熱潮濕天氣的湯水，材料簡單，在街市便可以買齊所有材料。趁住天氣愈來愈熱，不妨在家中煲個消暑靚湯。 攝影：余曉彤

筆者是一個節瓜控，節瓜配上湯品的味道更上一層樓。因為腍身的節瓜吸收了湯的精華，格外鮮甜。筆者發現不少人會加入花生眉豆令整個湯的味道更濃，不過加入後湯的質感更稠。如果喜歡的話，可以自行加入花生眉豆加強健脾祛濕功效。

在網上不難發現此湯有令人甜睡及令女士有催奶作用，就此筆者訪問了註冊中醫師林健焜的建議。林醫師表示催奶作用是因為章魚滋陰養血，婦女可透過養血增加乳汁；甜睡是因為蜜棗有養血安神的效果。不過林醫師認為能否產生這兩個結果是基於飲用人士的病因。假設失眠是因為痰火，蜜棗便不對症。因此林醫師建議，如醫治失眠或缺乳都需要向註冊中醫師查詢體質是否宜飲用此湯。

節瓜章魚豬腱湯食譜

節瓜章魚豬腱湯具有清熱潤肺，健脾利水，補氣養血之功效，適用於暑熱潮濕天氣。 註冊中醫師林健焜

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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