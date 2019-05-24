【豚肉生薑燒食譜】獲評為日本男人最愛料理　15分鐘自調甜味薑汁

講起日本人的家常菜，我毫不猶豫就會想到豚肉生薑燒。縱使本身不太喜歡薑的味道，但加了味醂等調味料之後，它甜甜的卻又變得十分討喜。嘗試自己製作豚肉生薑燒，只消15分鐘已完成，佐飯一流，更是便當的好選擇！ 攝影、攝錄：張善滿、鄧天傲 剪接：林宛津

日本有很多丼飯，如大家常吃的壽喜汁牛肉飯、滑蛋雞肉飯，但我毫不猶豫會選豚肉生薑燒伴飯，大概就是因為那又甜又香的醬汁吧？據說日本有些專門寫給女性的食譜書，鼓勵她們如何透過做菜去擄獲男人的心，而豚肉生薑燒正好被作者形容為男生最愛吃的料理，果然愈簡單愈好！所以今次煮之前，記者都參考了很多日本人妻的做法，畢竟她們才是最正宗。

市面上有現成的生薑燒汁，適合懶人使用，不過我就試著自己調配，豚肉片只略略醃過，因為它偏薄身，很快入味。若不製作便當，生薑燒也可獨立做餸，伴點椰菜絲正好降低肥膩感。

豚肉生薑燒食譜

健康小貼士：

薑所含的營養素以鉀質為主，主要功能為改善高血壓及預防心血管疾病。薑的抗氧力比薯仔或番薯高出10倍，能延緩人體細胞老化、預防癌細胞生長；其薑醇類成分可抑制血小板凝集，也有預防身體發炎、減輕關節疼與退化性關節炎等。據《中國本草圖錄》記載：「薑：辛、微溫、發汗解表、溫中止嘔。」吃薑料理能緩解感冒、嘔吐與驅寒。

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