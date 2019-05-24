【豚肉生薑燒食譜】獲評為日本男人最愛料理　15分鐘自調甜味薑汁

飲食
撰文：
最後更新日期：

講起日本人的家常菜，我毫不猶豫就會想到豚肉生薑燒。縱使本身不太喜歡薑的味道，但加了味醂等調味料之後，它甜甜的卻又變得十分討喜。嘗試自己製作豚肉生薑燒，只消15分鐘已完成，佐飯一流，更是便當的好選擇！

攝影、攝錄：張善滿、鄧天傲

剪接：林宛津

日本有很多丼飯，如大家常吃的壽喜汁牛肉飯、滑蛋雞肉飯，但我毫不猶豫會選豚肉生薑燒伴飯，大概就是因為那又甜又香的醬汁吧？據說日本有些專門寫給女性的食譜書，鼓勵她們如何透過做菜去擄獲男人的心，而豚肉生薑燒正好被作者形容為男生最愛吃的料理，果然愈簡單愈好！所以今次煮之前，記者都參考了很多日本人妻的做法，畢竟她們才是最正宗。

市面上有現成的生薑燒汁，適合懶人使用，不過我就試著自己調配，豚肉片只略略醃過，因為它偏薄身，很快入味。若不製作便當，生薑燒也可獨立做餸，伴點椰菜絲正好降低肥膩感。

豚肉生薑燒食譜

健康小貼士：

薑所含的營養素以鉀質為主，主要功能為改善高血壓及預防心血管疾病。薑的抗氧力比薯仔或番薯高出10倍，能延緩人體細胞老化、預防癌細胞生長；其薑醇類成分可抑制血小板凝集，也有預防身體發炎、減輕關節疼與退化性關節炎等。據《中國本草圖錄》記載：「薑：辛、微溫、發汗解表、溫中止嘔。」吃薑料理能緩解感冒、嘔吐與驅寒。

【飯盒食譜】雞肉本菇扁意粉15分鐘煮好　輕鬆媲美日式Cafe出品

雞肉本菇扁意粉食譜

【薯仔食譜】薯仔粒炒牛肉碎夠惹味 簡單易煮佐飯菜

薯仔粒炒牛肉碎

【韓式泡菜冷麵食譜】15分鐘夏日清新便當　甜酸微辣消暑最啱！
【麵食譜】糖醋兩面黃酸甜開胃　簡易版潮式美食15分鐘金黃香脆
【豬頸肉炒荷蘭豆食譜】15分鐘家常菜　荷蘭豆營養豐富但切忌生食
【孜然牛肉食譜】惹味解膩袪濕　15分鐘風味小炒
【蒜蓉牛油煮蜆食譜】入廚新手必學　15分鐘煮出香噴噴宴客料理
【肉餅食譜】鹹魚煎肉餅鹹香脆口　15分鐘製出惹味中式漢堡扒
食譜 豚肉生薑燒（炒） 
材料 豚肉片200克、洋葱半個、飯1.5碗
醃料：薑汁1.5湯匙、米酒2茶匙、日式醬油2茶匙、糖1茶匙
生薑燒汁：日式醬油2湯匙、味醂2湯匙、酒1.5湯匙、糖1.5茶匙、薑蓉1湯匙、水1湯匙
做法 1. 洋葱切絲備用。
2. 刨薑皮，磨薑成薑蓉及薑汁。
3. 豚肉片洗淨，以醃料醃大約5分鐘。把生薑燒汁料混合備用。
4. 鑊燒熱下油，以中火把洋葱煮至微微軟身，再加豚肉片同炒。
5. 豚肉片轉色後，可加生薑燒汁拌炒，轉大火煮至收汁。
6. 將生薑燒鋪在預先準備好的米飯上，即成。
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。