【打工仔e肚仔日記】多位巨星幫襯！筲箕灣超人氣雞蛋仔

香港就有一名雞蛋仔高手，低調落在筲箕灣東大街街角之上，多年出品都保持水準，富有名氣，連樂壇天后容祖兒開演唱也曾指定要這間小店的老闆及馳名雞蛋仔駐場助陣為團隊打氣！位於筲箕灣的這間小食店，外表跟一般小食店無異，但店鋪外牆卻貼滿老闆跟各明星的合照。到底它有甚麼魔力，能夠多年內都保持高人氣，令大眾巨星都熱烈追捧？ 主持人：黃繼鋒

雞蛋仔堅持即叫即製，又香又脆



低調高手大街小食只賣雞蛋仔及格仔餅，有原味及鹹蛋黃口味兩款選擇，即叫即製， 口碑極好。每一底雞蛋仔都會用計時器準確計好出爐時間，再用冷風機冷卻15秒才送到客人手上。雞蛋仔外脆內軟，蛋味濃郁，蛋漿甜度剛好。即使假日要等上一小時才買到，依然值得！



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低調高手大街小食

地址：筲箕灣東大街76A號B3舖地下

營業時間：星期一至五 12nn-10pm、星期六、日及公眾假期 11am-10pm

每星期休息一天(休息通知會於店面及Facebook張貼)