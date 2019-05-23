【食物營養】女士恩物蘆筍7大益處　助減重抗疲勞預防骨質疏鬆

蘆筍正值當造，不時不吃，今嚐爽嫩的蘆筍正合時。營養十分豐富的蘆筍，有7大健康益處，極低熱量助減重、抗衰老、抗疲勞…然而有3類人要慎吃，否則有損健康。

初夏是蘆筍當造的時候，綠蘆筍，白蘆筍和紫蘆筍，味清色翠，口感爽嫩，綠蘆筍的營養價值比白蘆筍高，而紫蘆筍更有天然的甜味，洗乾淨後刨薄片鮮吃最佳。各種烹飪方式，煮、燒、蒸、烤和炒都可應用在蘆筍上，做成沙律、焗蛋餅、意大利麵和清炒，不只是配菜，也當得上主角。蘆筍營養十分豐富，含有豐富的葉酸、鉀、纖維、維他命B6、A、C及K等，維他命A屬脂溶性，因此蘆筍宜用油快炒保存更多營養。

綠蘆筍的營養價值比白蘆筍高，因綠蘆筍富含天門冬胺酸，它能促進鉀與鎂吸收，身體覺得疲倦時助補充能量。（VCG）

按圖看「蘆筍的7大健康益處」，需要減肥及抗疲勞的朋友不可不知！

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購買蘆筍時，選有堅固的莖和緊閉的尖端最為新鮮，買回家後，將蘆筍的莖端包裹在濕紙巾內或放入密實袋，然後放入雪櫃保鮮。泰國出產的珍珠蘆筍或小型蘆筍，由於質嫩，可以不刨皮；不削莖食用，但大而厚的蘆筍宜削去底端，否則口感很差，多渣、粗糙及堅韌。蘆筍雖然十分有益，但蘆筍中的維他命K豐富、嘌呤較高及性味甘寒的特性。

按圖看哪3類人不宜多吃或需慎吃蘆筍：

參考資料︰

Healthline/ Medical News Today /Dr. Axe /中醫易/食力