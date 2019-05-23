【減肥】日本瘦身專家倡醋醃蔬菜減肥法　醃菜代飯助燃脂？

夏天就是減肥的季節！坊間有數之不盡的方法瘦身，今天就介紹一個很有夏日氣息、很清涼的「醋醃蔬菜」減肥法。據說日本搞笑女藝人馬場園梓就曾用這個方法，兩個月內去掉7公斤，究竟醃菜如何製作，食法又如何？記者親身製作醃蔬菜，並訪問了營養師意見。 攝影：鄧穎琪

網上流傳一個來自日本的「醋醃蔬菜減肥法」，據日本瘦身專家和田清香分享，只要將一日三餐的其中一餐換成100克「醃蔬菜」，即能輕鬆瘦身，而且夏天吃到冰涼的醃蔬菜感覺更是清爽解暑。根據網上報道所講，日本諧星馬場園梓都用這個方法瘦身，其原理全因醋酸及蔬菜內的酵素有助體內脂肪燃燒。

至於製作醃蔬菜的菜類，可以是白蘿蔔、紅蘿蔔、青瓜、紅菜頭、西芹、甜椒等等，今次記者就用了頭三種蔬菜來醃製。根據建議要醃一小時或以上，但我還是醃過夜讓它更入味，請按下圖看完整食譜。

醋醃蔬菜食譜

台灣營養師趙函穎在Instagram大讚醃蔬菜功效，稱「吃醋」能降低總膽固醇、三酸甘油脂和壞膽固醇。記者就訪問了本地香港營養師學會認可營養師吳瀟娜（Lillian），看看她對於食用「醃蔬菜」的建議。

台灣的營養師趙函穎就力推這個醋蔬菜減肥法，列出幾個好處。（Instagram：hanyingchao）

Lillian坦言大部分蔬菜都含有豐富膳食纖維，有助預防便秘。而不同種類的蔬菜都含有各自的營養素，如紅蘿蔔有豐富胡蘿蔔素，胡蘿蔔素可在身體中轉化成維他命A，有助維持眼睛健康；紅菜頭含有抗氧化物甜菜紅素，有助抵抗自由基對細胞的破壞，防止血管硬化。

（1）食醃製蔬菜有助減肥？

有指這種減肥法湊效全賴蔬菜酵素及醋酸，Lillian指酵素由身體產生，擔當住分解、轉換、吸收和代謝食物的作用，部分新鮮蔬菜當然亦富含酵素，但對於坊間流傳酵素是燃脂減肥的靈丹妙藥，她則說：「未有科學根據指酵素與減肥直接有關。」

蔬菜本身熱量很低，用來代替原本高脂或高熱量的正餐，無形中令身體一天熱量攝取減低，加上豐富食用纖維的蔬菜有助排便，因此有減磅的作用或錯覺。Lillian強調這是錯覺，因為透過如此節食減肥的方式，很大機會令身體攝取不足夠的營養素，造成營養不良，而正餐不夠飽肚和滿足的感覺亦容易形成日後的反彈。

至於醋酸，她坦言同樣未有研究證實能燃燒脂肪：「只是人們認為醋酸味能減低油膩感覺，容易入口，變相以為醋醃蔬菜能減輕身體負擔，其實醋酸味更刺激了食欲，甚至令人攝取更多熱量。」

Lillian解釋，醋醃蔬菜的減肥功效不如想像中那麼神奇，更有機會反彈。

（2）如果想自行製作醃蔬菜，建議用哪些蔬菜最好？

由於醃蔬菜過程中加入了鹽，容易令人吸收過多鹽分，加上醃製過程中蔬菜很可能會流失維他命B或C等營養素，因此Lillian寧願讀者用黑醋拌新鮮蔬菜吃，以保留更全面的營養素。

Lillian另補充：「除了醋醃蔬菜，市面上有售大量充滿醬汁的醃製蔬菜，鈉質相對較高，建議留意食用分量。此外，食品商為了延長產品的保鮮期，會加入防腐劑或其他添加劑等，建議不要經常食用。」

（3）吃得太多醋醃蔬菜會否對身體構成壞影響？

Lillian坦言，先以鹽水後用醋浸泡蔬菜的方式，使醃製蔬菜的鈉質比新鮮蔬菜高，如過量食用會增加患上高血壓及心血管疾病的風險。她又表示：「醋酸容易刺激腸胃，如過量食用可能會引致胃痛、腹脹等不適徵狀。如有腸胃不適的人士應減少食用，避免加劇胃痛等不適徵狀。」

吳瀟娜（Lillian）為香港營養師學會認可營養師，早年考獲中大食物及營養科學學士資格，現職 「家營營養中心」營養師。（受訪者提供）

簡單而言，養成健康的飲食模式永遠百利而無一害，作為營養師的Lillian始終覺得飲食均衡最重要，不能單單靠吃醃蔬菜。