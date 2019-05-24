【減肥】水煮蛋減肥法2周減22磅！營養師揭真相及建議更好食法

2016年10月網站Healthy Food Team引述「水煮蛋減肥法」，稱2周內可減11公斤（22.2磅），餐單中的食物主要包括水煮雞蛋、清蒸蔬菜、沙律、橙及柑橘類水果。文章開首寫道︰「如果你想快速獲得結果（減肥），水煮蛋減肥法是理想的。」 就此我們諮詢營養師看「水煮蛋減肥法」是否可行？為何會令人瘦？如何吃會更健康？

再看下文稱此餐單幫助改善新陳代謝，燃燒脂肪，不需捱餓，不會復胖。同時須喝大量水分，每天至少喝8杯或更多，水分除了滋養細胞外，也有助排毒，感到飢餓的原因有可能是飲水不足，身體有足夠的水分才有效減重。

點擊下圖先看「水煮蛋減肥法」的具體內容，然後再探討營養師對此減肥法的評價及建議：

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就此減肥法，我們諮詢了營養師王敏寧（Mandy），從營養角度來看沒有一種食物吃了便可以減肥，水煮蛋減肥法是賣弄手法之一。雞蛋是有營養的食材，蛋白質非常豐富，在修身期間，可以提供飽肚感，不會亂吃其他食物果腹，吃烚雞蛋有助減重，補充身體所需蛋白質，使肌肉不易流失。不過，不等於吃雞蛋便可減肥。

點擊下圖了解「水煮蛋減肥法」的真相：

由於餐單沒有寫明分量，Mandy以正常食用量粗略估計，此餐單的每天熱量約有800-1,000千，熱量極低並不足以應付日常消耗。如果每天吃少於1,000千卡，有機會導致肌肉流失及拖慢新陳代謝。參考衛生防護中心資料，籠統以一名成年女士從事文職來計算，每天約需要1,800千卡，但Mandy補充，壓力指數及活動指數也會影響熱量吸收，一般成年女士約需要1,200-1,800千卡的熱量水平。

如果跟從「水煮蛋減肥法」，Mandy建議每天添加1-2份整全性高及低升糖指數（低GI）的優質碳水化合物達致均衡營養，包括全麥麵包、糙米、烚薯仔、蒸番薯、蒸南瓜及山藥等。1-2份碳水化合物的定義約為大半碗飯至1碗飯、2片麵包或1個中型焗薯。

如果跟從「水煮蛋減肥法」，Mandy建議每天添加1-2份整全性高及低升糖指數（低GI）的優質碳水化合物達致均衡營養。（GettyImages）

舉例一名幾乎很少或坐着沒運動的女士，正常無疾病，每日所需總熱量約1,500千卡來計，「全蛋減肥法」的餐單每天熱量約有1,000千卡，建議多吃500千卡優質的碳水化合物來填充。雖然多了熱量攝取，但每天營養更均衡，再配合適量運動更好。Mandy再補充身體有足夠的碳水化合物，可以提升良好心情，如果血糖指數長期處於低水平，容易產生疲勞感、身體乏力及脾氣暴躁等情況。

身體有足夠的碳水化合物，可以提升良好心情，如果血糖指數長期處於低水平，容易產生疲勞感、身體乏力及脾氣暴躁等情況。（GettyImages）

此外「水煮蛋減肥法」的第一周吃18隻雞蛋；第二周吃24隻雞蛋，基於雞蛋的膽固醇問題向來受大眾關注，按此舉食用雞蛋，數量會否過多？

按下圖參考香港衛生防護中心對雞蛋膽固醇問題的說明：

參考資料︰

Healthy Food Team-THE BOILED EGGS DIET: Lose 11 kg In 2 Weeks! / 衞生防護中心- 膽固醇攝入量不再受限制？