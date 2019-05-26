【稀少糖】低熱量兼唔會造成蛀牙？一文解構夢幻甜味劑阿洛酮糖！

你有幻想過大吃甜食時也不會變胖嗎？吃糖時會讓怕胖的人感到罪惡！可是對於美好的蛋糕、朱古力、零食有這麼容易放棄嗎？ 根據最新的研究數據指出，甜味劑「阿洛酮糖」與其它糖類不同，它不會被人體代謝吸收，且熱量很低，對於血糖以及胰島素值的增加幾乎可以忽略不計，甚至不會造成蛀牙！ 文：食力編輯部

什麼是阿洛酮糖？點擊圖片看清！

美國FDA公布阿洛酮糖可不記在營養標示中

美國食品藥物管理局（FDA）於2019年4月17日宣布，當添加低熱量的甜味劑「阿洛酮糖」時，營養標示可免於計算總糖（Total sugars）及添加糖（Added sugars）中的用量！這是FDA首次允許將糖類免於標示在總糖及添加糖中！而根據「FDA 2016 營養成分標籤規則」阿洛酮糖每克必須計算為4卡路里，但2019年4月17日的聲明指出，阿洛酮糖的熱量已調整為0.4卡路里！

添加糖：加工製程中添加的單醣、雙醣等；乳糖、果糖等，純化過後單獨存在；額外拿來調味的楓糖漿、蜂蜜當中天然的醣；因濃縮而使得含糖比例提高的產品，例如濃縮果汁若加入其他原料製成之食品，相較等量的天然果汁多出來的糖量，以上均屬於添加糖。

阿洛酮糖的市場前景看好！

美國／加拿大區減糖平台負責人（Platform Leader for Sugar Reduction）Afrouz Naeini表示，為了滿足消費者對於降低卡路里以及減少糖分的攝取，「FDA的聲明對於阿洛酮糖起了很大的變化，對於研發新產品打開了一扇新的大門！」，因為阿洛酮糖不計入糖含量中，使得有添加阿洛酮糖的食品能增加消費者的購買意願！而添加阿洛酮糖的食物既可以有糖的甜味，又含有低熱量，對於消費者追求管控熱量的攝取、以及製造商擴張市場有很大的幫助，甚至能使糖尿病患者也享受他們的甜食，而不會對血糖造成影響！

當我們將一種物質當作「無罪」時，其實要小心過度放縱，因此攝取添加阿洛酮糖的產品時，也應該跟其他糖、代糖一樣，需要適度攝取才是對的！（Gettyimages／視覺中國）

根據台灣的「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，目前台灣還無法添加阿洛酮糖於食物中作為甜味劑使用，但即使未來可能開放此甜味劑的使用，仍要提醒的是，當我們將一種物質當作「無罪」時，其實要小心過度放縱，因此攝取添加阿洛酮糖的產品時，也應該跟其他糖、代糖一樣，需要適度攝取才是對的！

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：夢幻稀有糖？低熱量且不會造成蛀牙的「阿洛酮糖」！】

參考資料：FDA In Brief: FDA allows the low-calorie sweetener allulose to be excluded from total and added sugars counts on Nutrition and Supplement Facts labels when used as an ingredient