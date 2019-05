【稀少糖】低熱量兼唔會造成蛀牙？一文解構夢幻甜味劑阿洛酮糖！

你有幻想過大吃甜食時也不會變胖嗎?吃糖時會讓怕胖的人感到罪惡!可是對於美好的蛋糕、朱古力、零食有這麼容易放棄嗎? 根據最新的研究數據指出,甜味劑「阿洛酮糖」與其它糖類不同,它不會被人體代謝吸收,且熱量很低,對於血糖以及胰島素值的增加幾乎可以忽略不計,甚至不會造成蛀牙! 文:食力編輯部

什麼是阿洛酮糖?點擊圖片看清!

美國FDA公布阿洛酮糖可不記在營養標示中

美國食品藥物管理局(FDA)於2019年4月17日宣布,當添加低熱量的甜味劑「阿洛酮糖」時,營養標示可免於計算總糖(Total sugars)及添加糖(Added sugars)中的用量!這是FDA首次允許將糖類免於標示在總糖及添加糖中!而根據「FDA 2016 營養成分標籤規則」阿洛酮糖每克必須計算為4卡路里,但2019年4月17日的聲明指出,阿洛酮糖的熱量已調整為0.4卡路里!

添加糖:加工製程中添加的單醣、雙醣等;乳糖、果糖等,純化過後單獨存在;額外拿來調味的楓糖漿、蜂蜜當中天然的醣;因濃縮而使得含糖比例提高的產品,例如濃縮果汁若加入其他原料製成之食品,相較等量的天然果汁多出來的糖量,以上均屬於添加糖。

阿洛酮糖的市場前景看好!

美國/加拿大區減糖平台負責人(Platform Leader for Sugar Reduction)Afrouz Naeini表示,為了滿足消費者對於降低卡路里以及減少糖分的攝取,「FDA的聲明對於阿洛酮糖起了很大的變化,對於研發新產品打開了一扇新的大門!」,因為阿洛酮糖不計入糖含量中,使得有添加阿洛酮糖的食品能增加消費者的購買意願!而添加阿洛酮糖的食物既可以有糖的甜味,又含有低熱量,對於消費者追求管控熱量的攝取、以及製造商擴張市場有很大的幫助,甚至能使糖尿病患者也享受他們的甜食,而不會對血糖造成影響!

當我們將一種物質當作「無罪」時,其實要小心過度放縱,因此攝取添加阿洛酮糖的產品時,也應該跟其他糖、代糖一樣,需要適度攝取才是對的!(Gettyimages/視覺中國)

根據台灣的「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」,目前台灣還無法添加阿洛酮糖於食物中作為甜味劑使用,但即使未來可能開放此甜味劑的使用,仍要提醒的是,當我們將一種物質當作「無罪」時,其實要小心過度放縱,因此攝取添加阿洛酮糖的產品時,也應該跟其他糖、代糖一樣,需要適度攝取才是對的!

