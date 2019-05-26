【記者實測】營養師推熱量識別App　一掃餐牌商標即知食品卡路里

相信不少減肥或節食人士都很怕外出用餐，因為不知道餐廳所叫的食物究竟有幾肥，食完會否超標，所以有人例牌叫沙律或輕食，希望可以好好控制脂肪。近日見到一個由香港營養師作顧問的應用程式，除了會根據輸入的個人資料，測出你的健康狀況，賣點更是影下餐牌，能即時顯示其食品卡路里，簡介中還列出多種茶記碟頭飯，記者於是去到多間連鎖餐廳及小店實試過，測試到底是否真的有效！ 攝影：鄧穎琪

這個「Eat Rite by ReHealthier智能隨身營養師健康應用程式」由初創公司開發，有營養師作顧問，只要用手機拍下餐牌，屏幕上會即時顯示餐牌上的食品熱量，當中包括：港式茶餐、西餐和粥品，種類將陸續增加，目標為至少4000種食品。儘管現時有不少手機App提供食物和飲品的卡路里數值，但創辦人曾在其他訪問提及到，別的程式主要靠人手逐一輸入食物或飲品的名稱，不能同時查看多款食物和飲品的熱量，而且查詢起來亦較費時。因此，她認為自己設計的程式對用戶來說方便得多。

從官方facebook所見，只要把鏡頭對著茶餐廳餐牌，便迅速見到菜遠排骨飯、涼瓜斑腩飯等卡路里。（截圖：Eat Rite by ReHealthier智能隨身營養師. 健康應用程式）

記者日前就下載了這個App，填妥個人資料後並回答15條關於個人健康的問題後，程式會提供建議你每日攝取的熱量。會問到的問題包括身高、體重、運動習慣、有否糖尿病及高血壓等。

先註冊和設定密碼，然後開始回答15條問題，從性別開始，會問你的身高和體重，另外還涉及吸煙、飲酒、運動、飲水等生活習慣，最後是一些病歷資料。

只要用手機鏡頭掃瞄餐牌，它就會透過文字辨識技術顯示出該食品的熱量。你會見到標籤有3種顏色，代表住不同程度的熱量，以食品為例，綠色（700卡路里或以下）、橙色（700至1000卡路里）及紅色（1000卡路里或以上）；飲品方面都是這三種顏色，綠色（50卡路里或以下）、橙色（50至100卡路里）與紅色（100卡路里或以上）。記者選了大快活、吉野家、譚仔三哥米線、薩莉亞等大路的連鎖餐廳來測試，亦有一些茶餐廳小店及超級市場。究竟成果如何？請即按下圖睇令人驚訝的實測結果。

先去大快活，豉油皇雞髀、餐蛋麵、可樂等都能準確辨認。

+ 8 + 7 + 6

不過讓人意外的，是這個App有另一個功能，只要按右下角的“R” 圈圈，再把鏡頭對住大型餐廳的商標，即可一次過顯示多種食品的熱量。可惜目前似乎只有麥當勞、Starbucks及Pacific Coffee Company成功用上這個功能，記者嘗試對著其他Pizza Hut、大快樂等連鎖食肆的商標掃瞄，卻未有同樣效果。請按下圖睇這個親民功能：

記者原本心想Pizza Hut也是極受歡迎的連鎖店，應該可以運用這個功能，但結果程式建議我集中於麥當勞、Starbucks或Pacific Coffee。

除此之外，只要輕點一下所掃瞄的食品，即代表已選取，程式會將它記錄在你今天的用餐紀錄，列明時間，並計算出它佔你每日所需卡路里的幾多百分比。不過即使懂得控制卡路里攝取量仍然不夠，程式還有智能健康報告，詳細估算出的生理數據，包括基本的BMI、腰臀比例，還有血液含量、上壓、下壓、空腹血糖指數及膽固醇等，另外亦有簡單的疾病風險評估供參考，如患上心血管疾病的機率及心臟年齡等，但由於這些數據始終並非由醫生親自診症得出，也要在此提醒讀者只能當作參考。

實試過後，記者認為這個App有以下評價和小貼士：

茶餐廳食品的熱量資料非常充足，甚至比連鎖店更為詳細。 十分欣賞拍下商標就能看到該餐廳的多種食品，但目前為止只得幾間店有這個功能。 有「智能健康報告」讓人更了解自己的健康狀況。 文字識別功能只適用於特定字體，因為記者嘗試過拍低自己手寫的餐牌、以及一些稀有字型的食品名字，都沒有反應。 有時候餸名可能跟電腦認知的有少許出入，如「豆腐花味新地筒」，程式只能辨認出「豆腐花」而列出其卡路里，無法提供準確資訊。 程式並沒詳細說明及使用教學，要用家自行摸索。 程式是免費，玩玩亦無妨。 如果不想掃瞄時菜式名閃來閃去，可以按畫面中間的暫停鍵，畫面即定格。

不過其實即使同一道菜式，在各間餐廳所用的成分及分量都有分別，熱量亦不能一概而論。如按照食物安全中心在2017年公佈的「10款港式小菜樣本的營養素測試結果」，來自不同餐廳的同一碟小菜，卡路里相距甚遠，如鹹蛋蒸肉餅，最高卡的一碟是1,500卡路里、最低卡則是550卡路里，足足差1倍有多。因此，即使電話App有指出某道菜式的卡路里，也只能作參考之用。如果你還想多看幾個App來比較，請參考下圖：