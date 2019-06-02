盤點10大香港懷舊美食！叮叮糖香蕉糕龍鬚糖上榜　你幾耐無食過？

「集體回憶mode：想當年你最喜愛美食」──大家童年入面都一定有最鍾意嘅零食、大個再食返都會記起細個嗰段回憶。宜家雖然好多人都特登買外國零食，但總會有D時候，會突然懷念某種回憶裏嘅味道。而好多呢啲關於味道嘅集體回憶，都隨住時間過去慢慢消失。今日DailyView就幫大家整理咗10大香港懷舊嘅美食，呢個時候大家腦海入面浮現出嘅又係邊一樣食物呢？

10、無食過都有聽過叮叮糖

因爲以前賣糖個時，要用錘鑿碎盆糖塊所以叫做叮叮糖，通常喺路邊見到都係同糖蔥餅一齊賣。唔似宜家嘅零食包裝得繽紛華麗，叮叮糖多數用一個普通透明袋裝住，人手製造同鑿碎，每一粒都唔一樣，雖然樸素但係相對地都唔似宜家嘅糖，又加色素，又有防腐劑。講起都想買返包嚟食呀！

叮叮糖多數用一個普通透明袋裝住，人手製造同鑿碎，每一粒都唔一樣。（圖片來源：pokeestore@IG）

9、無香蕉嘅香蕉糕

香蕉糕只係佢個網名，真正嘅香蕉糕原來係無香蕉，只係因爲個樣望落似香蕉，而食落嘅香蕉味係來自於材料之一嘅香蕉油。以前都係好受歡迎嘅小食，但好多呢啲傳統小食都被進口食物取而代之，變成「老一輩」先食嘅點心。當然仲有一個原因係因爲好多懷舊小食宜家已經無咩人做喇！

香蕉糕只係佢個網名，真正嘅香蕉糕原來係無香蕉，只係因爲個樣望落似香蕉。（圖片來源：vivian_yip@IG）

8、世界獨有飛機欖

呢個名就好似傳説一樣，細個聼呀媽講起飛機欖，都覺得好神奇！可能係世界上面唯一一個會掟上樓俾你嘅嘢食！用鹽、甘草、陳皮、丁香、玉桂醃嘅欖，最特別就係佢嘅「運送」方式，嗰個年代香港啲樓無宜家咁高，望住飛機欖飛上屋企，好似睇雜技表演咁，可惜以後就只可以睇以前嘅片回味喇。

呢個名就好似傳説一樣，細個聼呀媽講起飛機欖，都覺得好神奇！（圖片來源：ting_ki@IG）

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分析說明：本研究資料分析時間範圍為2018年05月03日至2019年05月04日，共一年。 網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram、Twitter及各大討論區、部落格等，針對討論『香港懷舊美食 』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

香港本土懷舊美食，你幾耐無食？（DailyView）

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