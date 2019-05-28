【降膽固醇食物】蛋撻曲奇是大忌？6類食物降膽固醇兼擊退脂肪肝

上星期離家時，遇上好鄰居陳太，她慌亂地說：「CC，不得了！早幾天做檢查，醫生說我的脂肪肝很嚴重，要是不再處理，恐怕會變肝硬化。」

我安慰她：「不用擔心，只要減點磅，脂肪肝是可以改善的。」她說：「那麼，拜託你了。」

只要減點磅和注意健康飲食，脂肪肝是可以改善的。（Gettyimages／視覺中國）

昨天，我造訪陳宅，我看到餐枱上放着一大堆降膽固醇藥，我問：「你的膽固醇也高嗎？」她回答：「我先生有高膽固醇，怕自己也有病痛，不能照顧他，所以早作準備。」我感到她很愛老公，「你真體貼！可是，你沒有膽固醇高，其實不用服用藥物，重點在於飲食上的配合。」我望着食物櫃，若隱若現見到曲奇餅：「例如，有些食物要少吃⋯⋯」

她打斷我的說話：「我們已經沒有吃蛋黃和魷魚了。」我說：「對血液中膽固醇影響最大的，非食物的膽固醇，而是食物的飽和及反式脂肪，例如：香港人最愛吃的蛋撻和曲奇餅之類，另外，吃家禽必需去皮和肥膏，吃紅肉，就要選瘦的部位，排骨和牛腩都是大忌。」

過量進食肥膩食物和甜食，攝取過多碳水化合物或糖分，增加肝臟積聚脂肪的風險。（《舉重妖精金福珠》劇照）

陳太對先生說：「爸爸！那你不要再吃曲奇了。」陳生埋怨：「我沒有買的，全是你買給我。」陳太拍一拍先生的肩膊：「我知你喜歡吃啊！」我笑了：「另外，多吃某些食物亦有助降膽固醇！」陳太立即記下來。

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當然，控制體重還是最重要的，減去現時體重的10至15%，大多數人的膽固醇會有明顯改善。

我問陳太：「今天不是要處理你脂肪肝的問題嗎？」她說：「不要緊！爸爸的健康比我更重要！」