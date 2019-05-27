【減肥謬誤】水煮餐真的可以減肥？長期食用易致便秘停經......！

根據以往一直對飲食的看法，不少人都會認為「油＝肥」。特別是減肥人士，在烹飪食物方面會選用水煮（白灼）方法，因為沒油的烹飪方式令人感到健康，不會增加脂肪。不過，事實上水煮餐並非健康減肥方法，長期食用會對身體造成危害，嚴重的話，更會引致便秘、停經。

脂肪，對於一眾有管理身型習慣的人士來說，是拒於千里之物。脂肪一向令人感覺是導致肥胖的罪魁禍首。這種想法其實大錯特錯！脂肪跟蛋白質及碳水化合物一樣，屬重要的營養素，是身體活動的主要熱量來源。如果身體沒有吸收足夠油脂，便會出現以下問題。

按圖看身體「缺乏脂肪」後會出現的6大問題：

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根據衛生署顯示，從食物中常見的脂肪有兩大類，第一類是對身體有益的不飽和脂肪，而第二類是對身體有害的的飽和脂肪。不飽和脂肪的主要功能是降低體內的壞膽固醇水平及保持血管暢通。主要來自植物油，如橄欖油、芥花籽油；種子如瓜子、松子；硬殼果如合桃、腰果等。

不飽和脂肪可分單元和多元不飽和脂肪，兩者皆為身體帶來益處的好脂肪。單元不飽和脂肪的橄欖油、芥花籽油、花生油、三文魚及牛油果等植物油，它們的優質在於能降低體內的壞膽固醇，並提高好膽固醇的比例。（Gettyimages／視覺中國）

飽和脂肪會令血液更易凝結，引致血管硬化、心臟病等疾病，加快肝臟產生膽固醇。吸入過量飽和脂肪更令血液的壞膽固醇上升。主要來源是動物性脂肪，即肉類、牛油、豬油、忌廉及蛋黃等，而植物性飽和脂肪則來自椰子油及棕櫚油。

吸入過量飽和脂肪會令血液的壞膽固醇上升。（GettyImages）

健康小貼士：

營養師建議每天攝取脂肪所提供的熱量不應超過總熱量的百分之三十； 而飽和脂肪提供熱量更應在百分之十以下。

雖說水煮是一個健康低熱量的烹調方式，但餐餐都用水煮方法不但不能有效地減肥，而且會影響身體健康。那麼什麼煮食方法可以令身體吸收油脂之餘亦可減肥？

按圖看建議的「5種健康煮食方法」：

資料參考：衛生署、ETtoday健康雲