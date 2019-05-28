【飲食熱話】自助餐半熟牛扒新定義嚇呆事主！附煮牛扒唔韌10法

日前一位網民何小姐，在Facebook「澳門難食中伏團」 發帖表示曾到澳門某酒店惠顧「最牛自助晚餐」，成人每位$288，4人同行1人免費，事主初時覺得自助餐價錢「幾抵」於是跟友人前往。豈料自助晚餐質素，特別一塊「半生熟」牛扒令她大開眼界。

網民何小姐，在Facebook「澳門難食中伏團」 發帖表示曾到澳門某酒店惠顧「最牛自助晚餐」，過程「中伏」。（圖片︰事主上載至澳門難食中伏團FB）

事主享用自助晚餐時，因有感牛扒是「全熟、鞋（嚡）口」，想要廚師烹調一份半熟的，廚師隨後端來的「半熟」牛扒，果然名副其實是「半熟」，牛扒上方全熟，有網燒菱格紋看來ok，翻轉後方是血紅色全生牛扒，令事主非常氣憤。

下圖為「半熟」牛扒新定義？

不過網民留言均是精髓，人人捧腹大笑「留名」並傳到不同社交群組及討論區，戲言︰「咁都X，無錯呀！咪半熟囉！有咩問題？笑咗，駁唔到…」眼利的網民發現事主拍攝的餐牌上，事發酒店是澳門新麗華酒店。

按圖有網民精彩留言︰

+ 4 + 3 + 2

到餐廳吃到一肚子氣，確是令人無奈，有時自家製牛扒分分鐘比餐廳廚師烹調的更美味。超市的牛扒有平有貴，越平也不一定差，輔以簡單技巧，也可享受上等貨。想牛扒入味，要將醃料塗滿牛扒兩面及邊位，醃至少6小時，不要清洗牛扒，因為會洗走肉汁，用廚房紙輕輕印去表面的血水便可。開始煎牛扒，用大火燒熱鑊，下油，或用牛扒的脂肪煎出油分，當鑊中開始冒煙，放入牛扒，煎香兩面及四側，以1吋厚的牛扒為例，煎2.5分鐘便是三成熟。牛扒溫度保持在60°C（140°F），約5成熟（medium）是平價牛扒的最佳熟成度。

（下）牛扒1成熟=Rare、（中）3成熟=Medium rare、（上）5成熟=Medium。 另外，全生或2分熟=Blue（extra-rare）、7成熟=Medium well、全熟=Well done。（資料圖片）

至於牛扒會韌的問題，按下圖參考解決方法︰