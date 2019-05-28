【雞翼食譜】蝦醬雞翼15分鐘煮好　不經油炸一樣皮薄脆口金黃色！

蝦醬的味道，個人其實蠻喜歡的，不過如此搶戲的角色，並非每道菜都跟它合得來。繼之前煮過的蝦醬豆卜豬頸肉以及西蘭花鮮魷之後，這罌開封了的大澳蝦醬就似乎無用武之地。既然近期醉心於煮雞翼，一於炮製簡易的蝦醬雞翼！ 攝影、攝錄：鄧藹彤、詹郭敏 剪接：黃卓敏

蝦醬雞翼製法很簡單，首先用蝦醬汁醃雞翼，但由於蝦醬味濃，很可能會過鹹，因此建議在醬汁加入糖與水去溝稀。由於不同公司出品的蝦醬味道都會有差距，所以醃之前最好試一試味。時間倉卒的話可以醃30分鐘，若時間充裕，當然醃得愈長時間愈入味，有人更會醃過夜。

近日，得悉身邊許多朋友都怕炸嘢，一來覺得浪費油，二來又怕太熱氣，所以今次用煎雞翼方法，煎之前平均地塗上一層薄粉去煎就好，當中包括生粉、麵粉和雞粉。若果不想彈油彈得太嚴重，可以用夾子將雞翼緩緩夾落鑊，又或者是將雞翼放到油的表面時，輕輕向後放，總之動作不要太大太快。煎的過程請記得用小火，否則很容易焦燶，甚至會出現外熟內生的情況。

煎完的蝦醬雞翼鹹香惹味，實在讓人恨不得每隻都吮得乾乾淨淨！

蝦醬雞翼食譜

健康小貼士：

大澳鄭祥興蝦醬廠負責人鄭啟強先生曾在訪問透露過製作蝦醬的配方比例，每100斤蝦大約要下12至13斤鹽，因此鈉含量偏多，不能吃得過量。

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