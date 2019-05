【紅肉蘋果】澳洲新品紅皮紅肉　抗氧化劑含量高一般30%緩衰老

提起最不陌生的生果,你會想起什麼?應該會是紅色的蘋果。蘋果是一連四季都可以在市面上找到,不過由內到外都是紅色的紅肉蘋果你又有否遇過?紅肉蘋果又名「Redlove Apple」,從外皮到果核、果肉都是紅色,而且營養亦比普通蘋果較高。

紅肉蘋果生產商雖然在澳洲,但事實是由瑞士種植家Markus Kobert通過20年的努力培育而成。它是由一種紅肉植物的花粉與抗瘡植物接種而成,並非基因改造的新品種。一般紅肉蘋果於3月至6月為收成期,近來已出口到韓國,令紅肉蘋果在當地風靡一時,不少人都會買來打卡。除了樣子特別之外,這個「Redlove Apple」又有什麼營養?又可以做什麼菜式呢?

紅肉蘋果在韓國亦風靡一時。(IG@lim_ssin)

按圖看「Redlove Apple」紅肉蘋果營養及建議菜式:

雖然香港市面尚未有紅肉蘋果的蹤影,不過大家到澳洲或韓國旅行時,不妨一試這個可愛的水果。

資料參考:FB@Redlove Apple Australia、Golden delicious, Altess and Redlove according to the reports of analysis of the ISHA、Auliving