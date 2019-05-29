【紅肉蘋果】澳洲新品紅皮紅肉　花青素含量高一般30%抗氧緩衰老

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提起最不陌生的生果，你會想起什麼？應該會是紅色的蘋果。蘋果是一連四季都可以在市面上找到，不過由內到外都是紅色的紅肉蘋果你又有否遇過？紅肉蘋果又名「Redlove Apple」，從外皮到果核、果肉都是紅色，而且營養亦比普通蘋果較高。

紅肉蘋果生產商雖然在澳洲，但事實是由瑞士種植家Markus Kobert通過20年的努力培育而成。它是由一種紅肉植物的花粉與抗瘡植物接種而成，並非基因改造的新品種。一般紅肉蘋果於3月至6月為收成期，近來已出口到韓國，令紅肉蘋果在當地風靡一時，不少人都會買來打卡。除了樣子特別之外，這個「Redlove Apple」又有什麼營養？又可以做什麼菜式呢？

紅肉蘋果在韓國亦風靡一時。（IG@lim_ssin）

按圖看「Redlove Apple」紅肉蘋果營養及建議菜式：

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雖然香港市面尚未有紅肉蘋果的蹤影，不過大家到澳洲或韓國旅行時，不妨一試這個可愛的水果。

資料參考：FB@Redlove Apple Australia、Golden delicious, Altess and Redlove according to the reports of analysis of the ISHA、Auliving

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