【冬菇粟米墨魚餅食譜】自選餡料口感變化多端　惹味下飯菜式必備

每次到泰國餐廳都一定會點墨魚餅，因為一層香脆炸皮內包住了彈牙的墨魚滑，再配上香甜粟米，是一種食物有3種感受。其實在家都可以自己製作墨魚餅，還可以自選喜歡的食材，令口感更豐富！ 攝錄：詹郭敏、岑卓熹 剪接：詹郭敏 場地提供：美亞廚具

在餐廳吃到的墨魚餅大多都是用油炸，比較肥膩和熱氣。為了減去油膩感，今次選用了煎焗的方法，可以避免因為太火而令墨魚餅表面焦燶；同時利用焗的方法令墨魚餅全熟，避免外熟內生的情況出現。不過如果想用全煎的方法，可以在搓餅時減低墨魚餅的厚度。這會較容易令每一塊墨魚餅全熟的同時，又保持表面金黃香脆。

另外，今次的墨魚餅加入了冬菇和粟米，每一口都能品嘗到鮮冬菇的香氣。如果想口感更爽脆可以加入洋蔥或紅蘿蔔。不過這都是一些建議，大家可以根據個人喜好選擇喜歡的食材，製作自己喜愛的墨魚餅。

冬菇粟米墨魚餅食譜

健康小貼士：

墨魚味道鮮美，營養豐富，每百克肉含蛋白質13克，脂肪僅0.7克，還含有碳水化合物和維生素A、維生素B族及鈣、磷、鐵、核黃素等人體所必須的物質。

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