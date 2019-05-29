【減肥小食】少於100千卡下午茶　25款減肚餓止口痕的瘦身選擇！

撰文：尹嘉蔚
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計算每天食物熱量攝取，雖然是很傳統的做法，但也是最穩守及行之有效的減肥方法。
低熱量的飲食也不等於「無啖好食」，小改善大進步，巧用少少智慧其實都可滿足口腹之欲。
少於100千卡的下午茶，25樣提案包括零食、中式點心、堅果、水果及飲品。
據香港衛生防護中心熱量指南，如果熱量的供應超出日常消耗，例如運動少或吃太多，容易造成肥胖。因此維持適當的熱量消秏與供給非常重要。慣常說法建議一天吃三餐，如果午餐與晚餐之間有一份下午茶，這樣避免在午餐後花上很長的時間才可進食晚膳，也避免在晚餐時因太飢餓使食量過多。
修身期會遇上「口痕」肚餓的時間候絕對可理解，不強於忍口，適量補充或享用想吃的食物，其實也有助阻止暴飲暴食帶來的反效果。(尹嘉蔚攝)
平日的下午茶，你會吃甚麼？芝士蛋糕（403千卡/每件126克）、紅豆冰（243千卡/每杯300毫升）、珍珠奶茶（195千卡/每杯300毫升）、蛋撻（217千卡/個）？
以上食物均十分美味，不過熱量驚人。在瘦身期或想保持身型不肥胖，選取下午茶時運用少少智慧，如果以熱量100千卡為基準，可點擊下圖看看有何選擇？
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參考資料︰
食力／樂活營養師／台灣癌症基金會FCF／糖：事實與迷思 - Centre for Food Safety／東森新聞 /食物安全中心/香港衛生防護中心-熱量知多少/ The Nutrition Page IG/ Caloriesmix IG