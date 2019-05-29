【減肥小食】少於100千卡下午茶　25款減肚餓止口痕的瘦身選擇！

計算每天食物熱量攝取，雖然是很傳統的做法，但也是最穩守及行之有效的減肥方法。

低熱量的飲食也不等於「無啖好食」，小改善大進步，巧用少少智慧其實都可滿足口腹之欲。

少於100千卡的下午茶，25樣提案包括零食、中式點心、堅果、水果及飲品。