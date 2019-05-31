【健康飲食】關節痛成日唔舒服？營養師話你知3大飲食注意要點！

市場調查發現71%的上班族有關節問題，對於運動族和老年人來說更是常見的困擾，除了疼痛和不舒服外，還會影響行動能力，今天就讓好食課告訴大家飲食該注意哪些地方吧！ 文：張宜臻營養師／好食課

關節不適的高風險族群：上班族、老年人和運動族群

「過度使用和太少使用關節都可能造成膝蓋不舒服」；日常保健市調結果指出83%的上班族每天久坐超過6小時，甚至有46%上班族每周有4-5天連午餐時間也未起身。這類型的生活模式使膝蓋長期維持同樣的姿勢，不足的活動量還會讓體重上升、肌力下降，增加關節的負擔！

隨著年齡上升，軟骨中的葡萄糖胺合成速度趕不上消耗的速度，加上長期活動量過低，關節周遭的肌力隨之下降，如果飲食又不均衡，更會讓關節退化和磨損！因此對於老年人來說，飲食的均衡非常重要，足夠和優良的蛋白質可以維持肌肉量，減少跌倒、失能的風險。

關節不適的高風險族群：上班族、老年人和運動族群（好食課提供）

除了上面兩大族群外，運動族也要小心！研究發現運動員有較高的軟骨退化，因為運動的過程中，會反覆施加更大的壓力在關節上。如果運動頻率或壓力過高，又沒有適當的休息和放鬆肌肉，長期累積下就很容易產生軟骨變形、關節軟骨退化、骨關節炎等症狀。

研究發現耐力型運動員有較高的第二型膠原蛋白退化，這是軟骨的主成分之一，而這些關節的問題短期會影響訓練課表的落實程度，長期則會下降運動表現，所以針對常常有運動習慣的人，更應該注意關節的健康。

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想補充葡萄糖胺的人該怎麼吃呢？

可以透過補充品，如果對海鮮過敏的族群，則可以選擇由玉米醱酵的植物性葡萄糖胺。包含葡萄糖胺飲、營養強化的葡萄糖胺牛奶、高鈣牛奶等機能性乳飲品，都是可以補足營養素的方式。

膝蓋和關節的健康取決於活動量、體重、飲食習慣和年齡等，平時均衡的飲食習慣就是最有效的膝蓋保健方法，既然了解了鈣質、蛋白質和纖維都能幫助我們保護關節，就從下一餐開始改變，即早建立良好的飲食習慣！

【本文獲「好食課」授權轉載。】